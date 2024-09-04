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Вывезут десятки тысяч людей: на Сумщине расширили зону эвакуации

Руслана Заклинская
4 сентября 2024, 21:03
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В Сумской области проведут эвакуацию из нескольких населенных пунктов из-за российских обстрелов, рассказал председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.
Вывезут десятки тысяч людей: на Сумщине расширили зону эвакуации
На Сумщине начали эвакуацию еще из пяти населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ГСЧС Сумщины

На Сумщине расширили зону эвакуации гражданского населения на пять населенных пунктов. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы российских обстрелов. Об этом заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.

По его словам, эвакуация проводится в Глуховской и Эсманской громадах, а также в еще пяти населенных пунктах Шосткинского и Конотопского районов. Решение приняли в связи с непрекращающимися вражескими обстрелами, которые угрожают жизни мирных жителей.

"Было принято решение на Совете обороны области и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухов и Глуховской громады. Это очень большое количество - десятки тысяч людей", - отметил Артюх.

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Глава Сумской ОВА отметил, что с начала года российские войска нанесли почти 11 тысяч ударов по территории области. Враг целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру, в частности образовательные учреждения, что приводит к гибели мирных жителей, среди которых есть и дети.

"Вчера вечером враг нанес авиационный удар по корпусу одного из университетов Сум. В этом помещении проводились занятия для студентов и никакого отношения к военным это здание не имело. Днем ранее россияне попали в детский реабилитационный центр и детский дом, эти заведения находятся в жилой застройке", - рассказал он.

Кто такой Владимир Артюх?

Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

Эвакуация в Украине - новости по теме

Напомним, начальник Покровской ГВА Сергей Добряк призвал жителей Покровска немедленно эвакуироваться из-за угрозы продвижения российских войск. В городе до сих пор остаются дети, ежедневно Покровск покидают 500-600 человек, в основном на собственном транспорте.

Также в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации. В список добавились еще 50 населенных пунктов, а также два микрорайона Херсона - Гидропарк и Нефтегавань.

Как сообщал Главред, на Сумщине проводилась обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов в пяти общинах. Тогда эвакуировать должны были около 6 тысяч человек, в том числе 425 детей.

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