Вывезут десятки тысяч людей: на Сумщине расширили зону эвакуации

На Сумщине расширили зону эвакуации гражданского населения на пять населенных пунктов. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы российских обстрелов. Об этом заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.
По его словам, эвакуация проводится в Глуховской и Эсманской громадах, а также в еще пяти населенных пунктах Шосткинского и Конотопского районов. Решение приняли в связи с непрекращающимися вражескими обстрелами, которые угрожают жизни мирных жителей.
"Было принято решение на Совете обороны области и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухов и Глуховской громады. Это очень большое количество - десятки тысяч людей", - отметил Артюх.видео дня
Глава Сумской ОВА отметил, что с начала года российские войска нанесли почти 11 тысяч ударов по территории области. Враг целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру, в частности образовательные учреждения, что приводит к гибели мирных жителей, среди которых есть и дети.
"Вчера вечером враг нанес авиационный удар по корпусу одного из университетов Сум. В этом помещении проводились занятия для студентов и никакого отношения к военным это здание не имело. Днем ранее россияне попали в детский реабилитационный центр и детский дом, эти заведения находятся в жилой застройке", - рассказал он.
Кто такой Владимир Артюх?
Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.
Эвакуация в Украине - новости по теме
Напомним, начальник Покровской ГВА Сергей Добряк призвал жителей Покровска немедленно эвакуироваться из-за угрозы продвижения российских войск. В городе до сих пор остаются дети, ежедневно Покровск покидают 500-600 человек, в основном на собственном транспорте.
Также в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации. В список добавились еще 50 населенных пунктов, а также два микрорайона Херсона - Гидропарк и Нефтегавань.
Как сообщал Главред, на Сумщине проводилась обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов в пяти общинах. Тогда эвакуировать должны были около 6 тысяч человек, в том числе 425 детей.
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