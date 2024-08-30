Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшие

Сегодня, 30 августа российские оккупанты нанесли авиаудар по объектам гражданской инфраструктуры города Сумы. В результате обстрела возникло возгорание значительных масштабов. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Спасатели отмечают, что из-за российской атаки разрушены здания и помещения.
На месте происшествия работают спасательные службы, используя специальную пожарную технику, в частности для выполнения высотных работ и поставки воды.
"Пожар удалось локализовать. Работы продолжаются. Предварительно, в результате происшествия погибли 2 человека (один от полученных травм скончался в больнице, тело еще одного деблокировали сотрудники ГСЧС). По данным медиков 13 человек травмированы", - резюмировали в ГСЧС.
Смотрите видео с последствиями атаки на Сумы 30 августа:
В Сумской ОГА отметили, что из-за авиаудара по промышленной инфраструктуре города Сумы произошло возгорание на территории одного из предприятий.
"Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. К этому времени в небе над Сумами наблюдается черный дым", - говорится в сообщении.
Смотрите галерею с последствиями российского обстрела Сум:
В ОВА добавили, что для контроля качества воздуха специалисты ГУ "Сумской лабораторный центр контроля и профилактики болезней" Минздрава Украины отбирают пробы атмосферного воздуха в трех точках для анализа на содержание химических веществ.
Кроме того, предварительные результаты показали незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота.
Сумской областной центр по гидрометеорологии проводит исследования воздуха, отобранного на стационарных постах наблюдения в городе Сумы.
До полной ликвидации пожара и получения результатов исследований жителям Сум рекомендуют:
- закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям,
- максимально ограничить пребывание детей на улице,
- тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились во время задымления на открытой местности.
Удар по Сумах - что известно о последствиях российского обстрела
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 августа российская оккупационная армия осуществила авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы, вызвав пожар и ранения среди жителей. По данным Сумской ОГА, из-за пожара в некоторых микрорайонах города наблюдается задымление воздуха.
В прокуратуре Сумщины отметили, что в результате обстрела 9 человек получили ранения.
Кроме того, вечером 25 августа в Сумах произошли мощные взрывы, в результате удара российских войск по частному сектору. Об этом сообщает Сумская ОГА.
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