УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшие

Юрий Берендий
30 августа 2024, 15:57
61
В Сумской ОГА отметили, что на территории Сум зафиксировано незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота из-за российской атаки.
Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшие
В Сумах зафиксировано превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Украины

Сегодня, 30 августа российские оккупанты нанесли авиаудар по объектам гражданской инфраструктуры города Сумы. В результате обстрела возникло возгорание значительных масштабов. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Спасатели отмечают, что из-за российской атаки разрушены здания и помещения.

На месте происшествия работают спасательные службы, используя специальную пожарную технику, в частности для выполнения высотных работ и поставки воды.

видео дня

"Пожар удалось локализовать. Работы продолжаются. Предварительно, в результате происшествия погибли 2 человека (один от полученных травм скончался в больнице, тело еще одного деблокировали сотрудники ГСЧС). По данным медиков 13 человек травмированы", - резюмировали в ГСЧС.

Смотрите видео с последствиями атаки на Сумы 30 августа:

Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшие
Фото: скриншот

В Сумской ОГА отметили, что из-за авиаудара по промышленной инфраструктуре города Сумы произошло возгорание на территории одного из предприятий.

"Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. К этому времени в небе над Сумами наблюдается черный дым", - говорится в сообщении.

Смотрите галерею с последствиями российского обстрела Сум:

  • Последствия атаки на Сумы 30 августа
    Последствия атаки на Сумы 30 августа ГСЧС
  • Последствия атаки на Сумы 30 августа
    Последствия атаки на Сумы 30 августа ГСЧС
  • Последствия атаки на Сумы 30 августа
    Последствия атаки на Сумы 30 августа ГСЧС
  • Последствия атаки на Сумы 30 августа
    Последствия атаки на Сумы 30 августа ГСЧС
  • Последствия атаки на Сумы 30 августа
    Последствия атаки на Сумы 30 августа ГСЧС

В ОВА добавили, что для контроля качества воздуха специалисты ГУ "Сумской лабораторный центр контроля и профилактики болезней" Минздрава Украины отбирают пробы атмосферного воздуха в трех точках для анализа на содержание химических веществ.

Кроме того, предварительные результаты показали незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота.

Сумской областной центр по гидрометеорологии проводит исследования воздуха, отобранного на стационарных постах наблюдения в городе Сумы.

До полной ликвидации пожара и получения результатов исследований жителям Сум рекомендуют:

  • закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям,
  • максимально ограничить пребывание детей на улице,
  • тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились во время задымления на открытой местности.

Удар по Сумах - что известно о последствиях российского обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 августа российская оккупационная армия осуществила авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы, вызвав пожар и ранения среди жителей. По данным Сумской ОГА, из-за пожара в некоторых микрорайонах города наблюдается задымление воздуха.

В прокуратуре Сумщины отметили, что в результате обстрела 9 человек получили ранения.

Кроме того, вечером 25 августа в Сумах произошли мощные взрывы, в результате удара российских войск по частному сектору. Об этом сообщает Сумская ОГА.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумы Сумская область
Реклама

Главное за день

Сильное продвижение РФ под Покровском: в DeepState раскрыли, что происходит на самом деле

Сильное продвижение РФ под Покровском: в DeepState раскрыли, что происходит на самом деле

16:36 Украина
РФ ударила КАБами по Харькову: на площадке убит ребенок, в многоэтажке - жертвы

РФ ударила КАБами по Харькову: на площадке убит ребенок, в многоэтажке - жертвы

16:00 Украина
Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшие

Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшие

15:57 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Урожая можно и не увидеть: растения, которые нельзя сажать возле малины 6769

Урожая можно и не увидеть: растения, которые нельзя сажать возле малины

Только люди с высоким IQ найдут жирафа за 7 секунд: непростая загадка для сообразительных людей 6322

Только люди с высоким IQ найдут жирафа за 7 секунд: непростая загадка для сообразительных людей

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска 4123

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска

Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней 3373

Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней

Последние новости

17:11

Удивительно, но гениально: для чего опытные садоводы оставляют в саду ложку сахара

17:10

Путин захочет закончить войну: аналитик назвал уязвимое место, куда влупят ВСУ

16:48

"С этого времени власти Путина уже не будет": названа дата полного развала России - прогноз

16:43

"Потери страшные": боец ВСУ оценил вероятность захвата Покровска

16:39

Покровск имеет шансы не стать вторым Бахмутом: эти три недели будут решающими

Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии БеларусиАлександр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси
16:36

Сильное продвижение РФ под Покровском: в DeepState раскрыли, что происходит на самом деле

16:19

Какой таблеткой можно подкормить комнатные цветы: поразят своей красотой

16:00

РФ ударила КАБами по Харькову: на площадке убит ребенок, в многоэтажке - жертвыВидео

15:57

Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшиеФотоВидео

Реклама
15:51

В Курской области ВСУ продвинулись вперед и взяли пленных – Ставка Зеленского

15:48

"Кремль заставляет": прогнут ли Лукашенко вступить в войну против Киева - Жмайло

15:25

Может принести беды и измену: почему нельзя мыть посуду в гостях

15:21

"Весь госаппарат РФ едва не хекнул": Россия боится объявлять мобилизацию - ЖмайлоВидео

15:20

Что делать, если не набирается вода в бачок унитаза: легкий способ, как починить

15:17

Нацполиция разыскивает экснардепа Березу из-за уклонения от армии – СМИ

15:12

Возможны диверсии и обстрелы: может ли армия Беларуси пойти в наступление на Киев - Жмайло

14:35

Надо найти спрятанную лампочку за 10 секунд: загадку разгадывают лишь единицы

14:25

Вероятность ареста Путина по ордеру МУС: в Кремле выдали странное заявление

14:11

"Будешь получать по лицу": коллега путиниста Киркорова ошарашил заявлением о нем

13:57

Жара до 40 градусов и заморозки: синоптики поразили прогнозом погоды на сентябрь

Реклама
13:34

США помогут найти причину катастрофы F-16 ВСУ: командующий ВС о деталях крушения

13:21

В каком окружении оказались оккупанты на Курщине: Попович заявил об уничтоженных мостах

13:20

Почему нельзя говорить "дОчка": какой ошибки стоит категорически избегатьВидео

13:08

Где и когда проведут "Евровидение-2025" - все детали

13:00

Война охватит четыре области РФ, режим Путина падёт до весны 2025-го – астролог Влад РоссВидео

12:59

Пустые "красные линии" РФ на Курщине: в ISW раскрыли, почему Путин не объявляет войну

12:56

Ошибки в воздухе или на земле: генерал о вероятных причинах крушения F-16 ВСУ

12:31

Как устранить засор в ванной от волос: хитрость, о которой многие не знаютВидео

12:30

Температура превысит норму на 8 градусов: на какие регионы Украины надвинется жара

12:28

Популярная российская певица-путинистка уходит со сцены

12:17

Церковный праздник 31 августа: что запрещено делать в день чествования Пресвятой Богородицы

12:04

Дрон взорвался прямо перед авто: журналисты попали под удар РФ на ДонбассеВидео

11:51

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска

11:39

Как принудить РФ к миру: у Зеленского назвали условия

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Обезьянам - беспорядок, Драконам - проблемы

11:23

РФ стягивает больше войск на Курщину: в ISW раскрыли план Кремля

10:40

Первое крушение украинского F-16: в Пентагоне сделали заявление

10:31

"Выходит на митинги в поддержку Путина": Слава Демин ошарашил правдой о своей матери

10:30

Графики изменились: каким регионам Украины экстренно отключат свет

10:11

РФ ночью ударила по Украине ракетами и дронами, цели сбивали в 5 областях: какие последствия

Реклама
09:49

ВСУ мощно уничтожили десантную группу РФ под Курахово: пытались прорвать оборону

09:41

США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине

09:33

Король голый: почему статус России как сверхдержавы - карикатурное преувеличениемнение

09:30

Чем отмыть застарелую ржавчину с унитаза: легкий, но очень эффективный способВидео

09:29

Гороскоп на завтра 31 августа: Тельцам - счастливый день, Водолеям - сумасшедшая удача

09:19

"У него всегда были молодые": молчун Меладзе завел фаворитку после развода

09:04

РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

08:37

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

08:29

Откуда ВСУ могут Паляницей ударить по Москве: названо два опасных для РФ города

08:25

Войска РФ выбили ВСУ из села Коренево на Курщине - DeepState

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять