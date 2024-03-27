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Лукашенко "подорвал" ложь Путина о причастности Украины к теракту – ISW

Алёна Воронина
27 марта 2024, 08:40
Аналитики считают, что у Лукашенко мало очевидных стимулов врать.
Лукашенко 'подорвал' ложь Путина о причастности Украины к теракту – ISW
Лукашенко "подорвал" ложь Путина о причастности Украины к теракту/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что террористы после совершения стрельбы и поджога в "Крокус Сити Холле" под Москвой изначально двигались в сторону Беларуси, подрывает нарратив Кремля о причастности Украины.

Таким заявлением Лукашенко возможно хотел предупредить дискуссию о гипотетических связях нападавших с Беларусью, но в то же время он "подорвал" нарративы, которые распространяла страна-агрессор Россия. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Лукашенко заявил о том, что террористы "не смогли проникнуть в Беларусь" благодаря действиям белорусских спецслужб. Но такое заявление в то же время противоречит заявлению российского диктатора Владимира Путина о якобы движении подозреваемых к границе с Украиной.

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В ISW отмечают, что от вероятного места, где задержали террористов, до границы с Украиной примерно 95 километров в ближайшей точке или 130 километров до пересечения трассы Е101 с Украиной. Но при этом эта точка находится примерно в 124 километрах от границы с Беларусью и примерно в 25 километрах от автомагистрали А-240, которая ведет в Гомель.

Аналитики отмечают, что из заявления Лукашенко можно сделать выводы, что террористы сначала двигались по трассе А-240, но потом увидели блокпосты или еще что-то, что мешало бы им двигаться вперед, и изменили свой курс на восток по лесным дорогам на трассу Е101.

Также аналитики ISW отметили, что у самопровозглашенного белорусского президента очень мало очевидных мотивов врать.

"Лукашенко, возможно, хотел предупредить дискуссию о гипотетических связях нападавших с Беларусью, заявив, что белорусские силы сыграли важную роль в их арестах. Хотя заявление Лукашенко подрывает устоявшуюся кремлевскую позицию, оно снижает его уязвимость перед попытками Кремля использовать закрытую информацию о первоначальных планах побега нападавших для оказания давления на него в будущем", – добавили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Крокус Сити Холл - теракт в ТЦ под Москвой 22 марта

Напомним, что 22 марта в Москве произошел кровавый теракт под Москвой. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. По предварительным данным РФ, в результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.

После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

Теракт в Крокус Сити Холл

23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.

Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Ответ Украины на обвинения Кремля

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали жестокие цели Кремля и заявили, что теракт организовали российские спецслужбы. В ГУР отметили, что цель этого теракта – оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в России.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому.

"Давайте зафиксируем, Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", – сказал Подоляк.

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