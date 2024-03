Лукашенко 'подорвал' ложь Путина о причастности Украины к теракту – ISW

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что террористы после совершения стрельбы и поджога в "Крокус Сити Холле" под Москвой изначально двигались в сторону Беларуси, подрывает нарратив Кремля о причастности Украины.

Таким заявлением Лукашенко возможно хотел предупредить дискуссию о гипотетических связях нападавших с Беларусью, но в то же время он "подорвал" нарративы, которые распространяла страна-агрессор Россия. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Лукашенко заявил о том, что террористы "не смогли проникнуть в Беларусь" благодаря действиям белорусских спецслужб. Но такое заявление в то же время противоречит заявлению российского диктатора Владимира Путина о якобы движении подозреваемых к границе с Украиной.

В ISW отмечают, что от вероятного места, где задержали террористов, до границы с Украиной примерно 95 километров в ближайшей точке или 130 километров до пересечения трассы Е101 с Украиной. Но при этом эта точка находится примерно в 124 километрах от границы с Беларусью и примерно в 25 километрах от автомагистрали А-240, которая ведет в Гомель.

Аналитики отмечают, что из заявления Лукашенко можно сделать выводы, что террористы сначала двигались по трассе А-240, но потом увидели блокпосты или еще что-то, что мешало бы им двигаться вперед, и изменили свой курс на восток по лесным дорогам на трассу Е101.

Также аналитики ISW отметили, что у самопровозглашенного белорусского президента очень мало очевидных мотивов врать.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.