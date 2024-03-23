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Запрет США на удары по российским НПЗ: почему версии не совпадают

Анастасия Заремба
23 марта 2024, 12:00
Американские нефтяные магнаты традиционно поддерживают республиканцев, поэтому они могут искусственно повысить цену нефти накануне выборов в США.
Нижегородский НПЗ, Путин, нефтеперерабатывающий завод
В Украине опровергают давление США из-за ударов по российским НПЗ и считают их законными целями/ Главред

Издание Financial Times со ссылкой на трех неназванных лиц, знакомых с обсуждениями, сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть со стороны РФ.

Медиа утверждает, что предупреждение из Вашингтона передали высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны.

В частности, Вашингтон якобы обеспокоен тем, что, если Украина продолжит наносить удары по российским объектам, в том числе по многим объектам, расположенным за сотни километров от границы, Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад. Сюда входит трубопровод КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок.

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Законные цели для Украины

На публикацию отреагировали в украинском правительстве и Офисе президента. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения, и Украина воюет имеющимися ресурсами и возможностями.

"Хочу напомнить коллегам, которые делают такие заявления и публикуют такие заявления в FT, что когда в феврале 2022 года я говорила со штаб-квартирой НАТО о том, чтобы они сыграли свою роль и обратились в ООН, поскольку они способны закрыть небо, они говорили: "Ольга, ты не понимаешь стандартов НАТО", и что в натовском понимании это означает в первую очередь уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая дает им возможность бомбить украинские города, заводы, которые производят ракеты. Собственно, мы действуем в соответствии с лучшими натовскими стандартами", - отметила вице-премьер.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк назвал информацию "фиктивной". "Никто после двух лет полномасштабной войны не будет диктовать Украине условия этой войны. В рамках международного права Украина может обезжиривать российские инструменты ведения войны. Топливо является главным инвентарем ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", - заявил он.

Не увидели прямой связи между возможным ростом цен и в "ГТС Украины".

"При уменьшении переработки нефти внутри РФ россияне начнут больше экспортировать сырой нефти на мировые рынки. Более того, другие страны могут легко увеличить добычу нефти. Напомню о постоянном добровольном ограничении добычи ОПЕК+. Поэтому как-то аргументация США не очень логична. Проблема в чем-то другом. Может это россияне посылают сигналы? Но я помню зерновой коридор. Только наша настойчивость и отсутствие страха перед врагом позволила отбросить врага. Поэтому нужно еще больше бить по НПЗ. А партнеры могли бы дать больше средств ПВО для защиты нашей инфраструктуры", - заявил глава оператора Сергей Макогон.

Подверглась критике публикация FT и в США. "Украина борется за свою жизнь. США не должны говорить Киеву, по каким целям в России они могут или не могут наносить удары собственным оружием Украины", - возмутился на своей странице в соцсети бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Зато в Белом доме, как передает "Голос Америки", сказали, что США "всегда заявляли, что не поощряем и не способствуем нападениям внутри России".

Байдену не понравится

Стоит отметить, что подлинность таких указаний от Штатов вызывает вопросы. Однако, по словам заместителя директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, подобные разговоры между США и Украиной могли иметь место. По его мнению, причиной мог стать вероятный шантаж России западных компаний, которые поставляют нефтепродукты через Казахстан.

"Можно спровоцировать рост цен на нефть, но не ударами украинцев по НПЗ России, а через влияние западных компаний на американский рынок, которые могут начать влиять на цены на нефтепродукты и этим еще больше подкосить шансы Байдена, которому невыгодны какие-то колебания на рынке нефтепродуктов. Поэтому я допускаю, что такой разговор действительно был", - сказал Самусь.

По словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по вопросам энергетики Михаила Гончара, поскольку американские нефтяные магнаты традиционно поддерживают республиканцев, они могут попытаться искусственно повысить цены за счет остановок на ремонт НПЗ.

"Вообще-то наши дроны не били по добывающим мощностям в Сибири, добыча в России не упала, а экспорт сырой нефти даже вырос, несмотря на так называемые санкции", - отметил Гончар. И уточнил, что обеспокоенность притянута за уши.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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новости России война в Украине НПЗ цены на нефть Михаил Гончар Михаил Подоляк Михаил Самусь Сергей Макогон
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