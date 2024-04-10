Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

Игорь Терехов отметил, что Силы обороны Украины будут защищать город до конца, однако он уверен, что россияне не смогут продвинуться в Харьков.

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Терехов сделал прогноз по наступлению РФ на Харьков / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Мэр Харькова Игорь Терехов верит, что российские оккупационные войска не смогут дойти до города, несмотря на попытки кремлевской пропаганды запугать украинцев в последние недели. Об этом он заявил в комментарии для "Украинской правды".

Отвечая на вопрос журналистов о наличии плана "Б" в случае продвижения российских войск в город, Терехов выразил уверенность в том, что этого не будет.

"Да не придут они в Харьков. Прекратите! Я уверен в этом", - отметил он. видео дня

Мэр Харькова заверил, что Силы обороны, местные власти и жители города будут защищать его до конца. Терехов отметил, что он не покидал город во время первой попытки россиян захватить его и не намерен делать это и в будущем.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Угроза наступления РФ на Харьков - новое наступление россиян

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский в своей беседе с журналистами высказал мнение, что наступление российских оккупантов на Харьков вполне возможно.

По данным The Economist, Россия готовит шесть дивизий (примерно 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири, и Харьков является одним из возможных направлений будущего наступления.

Председатель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов отметил, что планы России по "захвату Харькова" известны заранее. Однако, он подчеркнул, что на Купянском направлении россияне уже почти 10 месяцев активно проводят боевые действия.

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