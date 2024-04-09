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Эпичный удар: ВСУ атаковали оккупантов во время их молебна праху Суворова - росСМИ

Яна Ставская
9 апреля 2024, 01:00
Среди оккупантов есть "двухсотые". В России жалуются, что место молебна сдал кто-то из "своих".
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Шойгу приказал возить прах Суворова по фронту / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов во время их молебну праху Александра Суворова под Авдеевкой, жалуются провоенные российские паблики.

Отмечается, что это не первый такой случай. Раньше подобный "прилет" по россиянам произошел в Запорожской области.

Снаряды прилетели как раз во время, когда захватчики собрались на месте. В России подозревают, что позиции сдали их же военные.

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В результате удара по меньшей мере три "двухсотых" офицера. В отличие от российских военных прах Суворова "цел" - его по фронту возят в специальном бронированном ящике.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия продвинулась еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки . Наиболее значимое прохождение военных РФ зафиксировано в Первомайске.

По мнению ветерана Алексея Гетьмана, наступление противника украинским военным поможет остановить военная помощь от партнеров, мобилизация и строительство фортификаций.

Наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, сообщал ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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