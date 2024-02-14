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Взорвали склад врага с БК: ВСУ впервые ударили высокоточными бомбами GLSDB – СМИ

Алексей Тесля
14 февраля 2024, 21:10
Эксперты заметили на видео нестандартный элемент квадратной формы с рулевыми поверхностями и штрих-кодом.
Himars, GLSDB
ВСУ могли впервые применить GLSDB / Коллаж Википедия, SAAB

Силы обороны Украины могли нанести удар по позициям российских оккупантов высокоточными боеприпасами GLSDB.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Сети. На него обратили внимание аналитики портала Defense Express.

Отмечается, что на видео запечатлены обломки ракеты, которая прилетела по российским позициям. Эксперты заметили на видео нестандартный элемент квадратной формы с рулевыми поверхностями и штрих-кодом.

видео дня

Уточняется, что на видео попала хвостовая часть высокоточной бомбы GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Именно она является частью GLSDB совместно с реактивным двигателем от неуправляемого реактивного снаряда M26.

Кроме того, эксперты идентифицировали хвостовые элементы боеприпаса, что может свидетельствовать о первом успешном боевом использовании GLSDB в мире.

GLSDB
/ defence-ua.com

Аналитики подчеркивают, что ВСУ стали первым оператором GLSDB, которая была заказана специально для Украины правительством США по программе USAI.

Как писали росСМИ, боеприпас применили 13 февраля по цели, которая находилась возле города Кременная в Луганской области. В результате был уничтожен склад боеприпасов оккупантов РФ.

Ракеты GLSDB - что о них известно

Ракета GLSDB – это новейшая разработка американской компании Boeing и шведской SAAB. Аббревиатура расшифровывается как "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого диаметра, запускаемая из наземных установок.

GLSDB состоит из серийной авиационной бомбы GBU-39, которая много лет стоит на вооружении армии США, и двигателя ракеты M26 для РСЗО натовского калибра.

Основные характеристики GLSDB:

  • масса – 130 кг;
  • длина – 1800 мм;
  • дальность поражения – до 150 км;
  • масса боевой части – 93 кг;
  • платформы для запуска – M270, HIMARS.

Это оружие способно поражать противника на дальности до 150 километров.
В настоящее время новый тип ракет еще не стоит на вооружении ни одной страны. Финальные испытания GLSDB прошли только в 2015 году, после чего компания Boeing не получала заказ на это оружие.

Для Украины ракеты GLSDB могли бы стать абсолютно новой возможностью обстреливать цели россиян в оккупированном Крыму, а также на отдаленных участках Донецкой и Луганской областей. К примеру, в зоне поражения оказался бы Джанкойский аэродром, авиабаза россиян в Чаплинке и военные склады на Донбассе, куда россияне доставляли оружие еще с 2014-го года.

Ранее Александр Мусиенко назвал основную опасность на 2024 год. Позиционная война может быть полезной для накопления сил и подготовки к новому прорыву, но она может и быть опасной, ведь есть риск "замораживания" войны.

Напомним, ранее появился прогноз рисков захвата оккупантами Часового Яра. Вблизи Часового Яра украинским военным нужно больше артиллерии, больше снарядов и боеприпасов, говорит эксперт.

Как сообщалось ранее, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду отметил, что из-за активности оккупантов существует риск потери контроля над Авдеевкой. Если России удастся закрепиться там, она получит значительный тактический выигрыш.

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война в Украине Кременная GLSDB
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