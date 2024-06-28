УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Минировал территорию и уничтожал оккупантов: на Сумщине судят партизана за изготовление оружия

Ангелина Подвысоцкая
28 июня 2024, 17:52обновлено 28 июня, 18:32
165
Виталия Куколя обвиняют в незаконном изготовлении и хранении оружия. Ему грозит до семи лет за решеткой.
Виталий Куколь
На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / Колаж: Главред, фото: Суспільне

На Сумщине пытаются посадить в тюрьму мужчину, который сам изготовил оружие и заминировал территорию, готовясь к наступлению российских оккупантов. Об этом сообщает Суспільне.

Виталий Куколь проживал в селе Каменка в Тростянецком районе. Мужчина изготовил ружье, пистолет и взрывчатку. Именно ею он хотел защищать село от врага.

"Принимая во внимание то, что обвиняемый Куколь Виталий Николаевич во время досудебного расследования и судебного рассмотрения указанного уголовного производства вину в совершенном уголовном правонарушении не признает, поэтому руководствуясь требованиями статьи 349 УПК Украины считаю необходимым осуществить полный порядок исследования доказательств: начать с исследования материалов уголовного производства, в дальнейшем исследовать вещественные доказательства в уголовном производстве, допросить свидетелей в уголовном производстве и в последнюю очередь допросить самого обвиняемого с учетом требований статьи 63 Конституции Украины", - сообщил руководитель Ахтырской прокуратуры Дмитрий Заяц.

видео дня

Следующее заседание состоится 22 августа. Прокуратура настаивает на лишении свободы от 3 до 7 лет.

Виталий Куколь
На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / фото: Суспільне

Сам же мужчина не считает себя виновным.

"Вину свою в содеянном признаете?", - спросил судья. "Абсолютно нет", - ответил Виталий Куколь.

Омбудсмен вступился за Виталия Куколя

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец встал на защиту мужчины. Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения вся Украина изготавливала "коктейли Молотова". Виталий Куколь тоже делал все возможное, чтобы защитить себя и родные земли от российских оккупантов.

"Согласно ст. 17 Конституции Украины "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа". Поэтому мужчина добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых", - написал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что берет это дело под личный контроль и будет принимать все меры для того, чтобы защитить права мужчины.

"Здравый смысл и справедливость должны победить!" - написал Лубинец.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Как мужчина готовился к наступлению оккупантов на Сумщину

Еще в ноябре 2023 года стало известно о том, как Виталий Куколь готовился защищаться и уничтожать российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения. Он заминировал территорию, чтобы не дать россиянам пройти от оккупированного на тот момент Тростянца до села Каменка, где и проживал мужчина.

"Раскапывал немецкие позиции, там взрывчатки хватает. Я на основе этого сделал взрывчатку и сначала там были мои собственного производства взрывники. А свои же могут осечки дать. Сижу так: получится или не получится", - вспоминал мужчина.

Виталий Куколь
На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / фото: Суспільне

К нему за помощью в начале марта обращались даже военные 93-й бригады, которые на тот момент выбивали врага из Сумской области, говорит мужчина. Он устанавливал взрывчатку и высматривал оккупантов, чтобы уничтожить.

"Четыре где-то примерно ночи я здесь просидел, "обалдел" от этого дела. Думаю: "Нет, надо что-то другое думать". Холодно, весь мерзну, аккумулятор пузом грею, чтобы же не разрядился... Так вот здесь последнее здоровье и осталось у меня, под этими елками... А тогда я уже начал бегать: как звук слышу, так и бегу", - рассказывал Виталий Куколь.

Он не только минировал дороги, но и выводил людей из оккупированного Тростянца. Одним из первых он спас семью с "АТОвскими" татуировками. Женщина была медиком, а муж - айдаровцем. Виталий понимал, что оккупанты убьют их, как только увидят эти татуировки. В целом он спас по меньшей мере 21 человека.

Мужчина понимал, что в российском плену он бы не выжил. Он обустроил себе землянку в нескольких километрах от дома в соседнем селе. Там он планировал прятаться, если все же придет российское нашествие.

"Так мы рассчитывали, что женщина, двое детей, должны мы были здесь поместиться, сделал я дырку под буржуйку ... Там у меня за спиной находится три населенных пункта, по которым оккупанты очень часто рассекали: вон там Клементовский мостик, который взорвали, они там целыми днями мостили переправу. Громыхали туда-сюда. А в село не понимаешь откуда звук. Думаю, как нижним путем сунутся, бегу уже к своим бомбам. Прибегаю - не оно. А бежать это не один километр. И второй момент: село могли резко закрыть. Я бы там остался и не выскочил бы. А тут меня попробуй найди", - рассказывал мужчина.

Виталий Куколь
На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / фото: Суспільне

Когда украинские военные выгнали оккупантов из Сумской области, Виталий начал волонтерить. Из остатков российской техники он изготавливал сувениры и продавал их на аукционах, а деньги отдавал на ВСУ.

Виталий Куколь
На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / фото: Суспільне

Возможность наступления РФ на Сумщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия может попытаться провернуть на Сумщине ту же операцию, что и в Харьковской области. Однако о захвате Сум, Харькова или Киева речь не идет. Главная задача россиян – "отгрызать территории Украины по кусочку". Такие действия оккупантов могут объясняться желанием получить сильную переговорную позицию.

Страна-агрессор Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока что сил хватает для проведения определенных действий в приграничье, но не для начала полноценного наступления на Сумы.

Кроме того, наступление российских оккупантов на Сумскую область может начаться в любой момент, заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. РФ стянула десятки тысяч оккупантов на границу Сумской и Харьковской областей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область вторжение России суд партизаны
Реклама

Главное за день

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

19:29 Украина
Дебаты Байдена и Трампа: Кулик поставил диагноз политической системе США

Дебаты Байдена и Трампа: Кулик поставил диагноз политической системе США

19:15 Интервью
Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в Днепре

Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в Днепре

19:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря 20683

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Она очень обожглась : что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле 4438

"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

Я же киевлянка : Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны 2750

"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

Красавица Хак Ту : Сеть покорил новый мем - девушка стала популярной благодаря 1 фразе 2235

Красавица "Хак Ту": Сеть покорил новый мем - девушка стала популярной благодаря 1 фразе

Последние новости

19:29

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

19:15

Дебаты Байдена и Трампа: Кулик поставил диагноз политической системе США

19:10

Кто такой Гэвин Ньюсом: потенциальный кандидат от демократов?мнение

19:04

Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в ДнепреФотоВидео

18:50

Графики отключения света на 29 июня: в какие часы не будет электроэнергии

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
18:24

Оккупанты отказываются умирать под Волчанском: уничтожены десятки штурмовиков РФ

18:22

Смартфоны и павербанки - зарядить: в Минэнерго рассказали об отключениях света на выходных

17:59

Второй тур дебатов с Трампом и выход из "гонки": Байден принял решение – CNN

17:52

Минировал территорию и уничтожал оккупантов: на Сумщине судят партизана за изготовление оружия

Реклама
17:47

"Худший сценарий": полковник ВСУ оценил последствия оккупации Часового Яра

17:38

Повестки по почте будут рассылать иначе: что изменил Кабмин

17:38

"Угробили целую бригаду": ВСУ стерли в порошок элитное подразделение РФ – Forbes

17:20

Отдание Троицы 2024: что категорически нельзя делать 29 июня

17:08

Как сохранить зеленый щавель на зиму: люди впечатлены пользой растенияВидео

16:51

Готовится сильное решение: Зеленский раскрыл ожидания от саммита НАТО в США

16:38

Некоторым переселенцам угрожают суды: кому и когда нужно вернуть выплаты

16:20

Что на самом деле происходит с зубом без нервов: стоматологи ошеломили ответомВидео

16:15

На штурм бросают "элитные" части: в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:06

Когда на улице жарко: улетный рецепт торта без выпечки - тает во ртуВидео

16:04

Украина пару лет будет получать $60 млрд на военную поддержку: заявление Кабмина

Реклама
16:01

Как уничтожить борщевик: садовод поделилась, как очистить участок раз и навсегда

15:55

Лепс, Газманов, Любэ: Spotify удалил страницы с песнями артистов-путинистов

15:25

НАПК лишило партию "Голос" денег из-за отмывания средств и конвертационных схем

15:20

"Страшные гонения и угрозы": предательница Повалий заныла перед пропагандистами

15:19

Будет готов в этом году: Зеленский заинтриговал планом окончания войны

15:09

От "сушек" до ядерного ракетоносца: опубликована карта уничтожения самолетов РФ

14:57

В США заговорили о замене Байдена на выборах президента: кто может занять его место

14:32

"Запасы на исходе": РФ потеряла тысячи танков, грозит критическая ситуация – СМИ

14:14

Как сделать, чтобы заноза вышла сама - лайфхак спасет ваше здоровье

14:04

"Украина, я очень скучал": Дан Балан сообщил радостную новость

13:51

Церковный праздник 29 июня: что запрещено делать на Петра и Павла

13:40

Большая часть войны уже позади: командир из ВСУ назвал ключ к победе Украины

13:05

РФ вывела подразделения на одном из направлений: комбат ВСУ рассказал о провале врага

12:41

Как избавиться от блох в доме: народные средства, которые всегда есть под рукойВидео

12:41

Выгоден Путину: что не так с мирным планом Трампа и почему его невозможно реализовать

12:36

У войск РФ – снарядный голод: СМИ узнали о проблемах оккупантов

12:36

Ничего криминального: Каменских рассказала, почему будет петь на русском языкеВидео

12:30

Как заморозить цветную капусту - советы от известного украинского шеф-повара

12:04

У Кушанашвили началось критическое воспаление

12:03

"Грач" долетался: бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25 над Донецкой областьюВидео

Реклама
12:01

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократовВидео

11:49

Почему куры падают на ноги: "красный сигнал" для хозяев

11:31

Начало конца войны положено: известный астролог назвал дату окончания боевых действийВидео

11:12

Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали

10:58

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

10:50

Кейт Мосс рухнула с каблуков и не могла дойти до машины

10:44

"Трудно дебатировать с лжецом": Байден отреагировал на результаты дебатов с Трампом

10:31

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - страх и стресс, Обезьянам - расходы

10:29

Как узнать размер кольца - самые простые методы

10:26

30 тысяч оккупантов увязли в Волчанске: в Forbes сказали, что их ждет

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять