Минировал территорию и уничтожал оккупантов: на Сумщине судят партизана за изготовление оружия

Виталия Куколя обвиняют в незаконном изготовлении и хранении оружия. Ему грозит до семи лет за решеткой.

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На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / Колаж: Главред, фото: Суспільне

На Сумщине пытаются посадить в тюрьму мужчину, который сам изготовил оружие и заминировал территорию, готовясь к наступлению российских оккупантов. Об этом сообщает Суспільне.

Виталий Куколь проживал в селе Каменка в Тростянецком районе. Мужчина изготовил ружье, пистолет и взрывчатку. Именно ею он хотел защищать село от врага.

"Принимая во внимание то, что обвиняемый Куколь Виталий Николаевич во время досудебного расследования и судебного рассмотрения указанного уголовного производства вину в совершенном уголовном правонарушении не признает, поэтому руководствуясь требованиями статьи 349 УПК Украины считаю необходимым осуществить полный порядок исследования доказательств: начать с исследования материалов уголовного производства, в дальнейшем исследовать вещественные доказательства в уголовном производстве, допросить свидетелей в уголовном производстве и в последнюю очередь допросить самого обвиняемого с учетом требований статьи 63 Конституции Украины", - сообщил руководитель Ахтырской прокуратуры Дмитрий Заяц.

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Следующее заседание состоится 22 августа. Прокуратура настаивает на лишении свободы от 3 до 7 лет.

На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / фото: Суспільне

Сам же мужчина не считает себя виновным.

"Вину свою в содеянном признаете?", - спросил судья. "Абсолютно нет", - ответил Виталий Куколь.

Омбудсмен вступился за Виталия Куколя

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец встал на защиту мужчины. Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения вся Украина изготавливала "коктейли Молотова". Виталий Куколь тоже делал все возможное, чтобы защитить себя и родные земли от российских оккупантов.

"Согласно ст. 17 Конституции Украины "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа". Поэтому мужчина добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых", - написал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что берет это дело под личный контроль и будет принимать все меры для того, чтобы защитить права мужчины.

"Здравый смысл и справедливость должны победить!" - написал Лубинец.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Как мужчина готовился к наступлению оккупантов на Сумщину

Еще в ноябре 2023 года стало известно о том, как Виталий Куколь готовился защищаться и уничтожать российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения. Он заминировал территорию, чтобы не дать россиянам пройти от оккупированного на тот момент Тростянца до села Каменка, где и проживал мужчина.

"Раскапывал немецкие позиции, там взрывчатки хватает. Я на основе этого сделал взрывчатку и сначала там были мои собственного производства взрывники. А свои же могут осечки дать. Сижу так: получится или не получится", - вспоминал мужчина.

На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / фото: Суспільне

К нему за помощью в начале марта обращались даже военные 93-й бригады, которые на тот момент выбивали врага из Сумской области, говорит мужчина. Он устанавливал взрывчатку и высматривал оккупантов, чтобы уничтожить.

"Четыре где-то примерно ночи я здесь просидел, "обалдел" от этого дела. Думаю: "Нет, надо что-то другое думать". Холодно, весь мерзну, аккумулятор пузом грею, чтобы же не разрядился... Так вот здесь последнее здоровье и осталось у меня, под этими елками... А тогда я уже начал бегать: как звук слышу, так и бегу", - рассказывал Виталий Куколь.

Он не только минировал дороги, но и выводил людей из оккупированного Тростянца. Одним из первых он спас семью с "АТОвскими" татуировками. Женщина была медиком, а муж - айдаровцем. Виталий понимал, что оккупанты убьют их, как только увидят эти татуировки. В целом он спас по меньшей мере 21 человека.

Мужчина понимал, что в российском плену он бы не выжил. Он обустроил себе землянку в нескольких километрах от дома в соседнем селе. Там он планировал прятаться, если все же придет российское нашествие.

"Так мы рассчитывали, что женщина, двое детей, должны мы были здесь поместиться, сделал я дырку под буржуйку ... Там у меня за спиной находится три населенных пункта, по которым оккупанты очень часто рассекали: вон там Клементовский мостик, который взорвали, они там целыми днями мостили переправу. Громыхали туда-сюда. А в село не понимаешь откуда звук. Думаю, как нижним путем сунутся, бегу уже к своим бомбам. Прибегаю - не оно. А бежать это не один километр. И второй момент: село могли резко закрыть. Я бы там остался и не выскочил бы. А тут меня попробуй найди", - рассказывал мужчина.

На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / фото: Суспільне

Когда украинские военные выгнали оккупантов из Сумской области, Виталий начал волонтерить. Из остатков российской техники он изготавливал сувениры и продавал их на аукционах, а деньги отдавал на ВСУ.

На Сумщине судят партизана Виталия Куколя / фото: Суспільне

Возможность наступления РФ на Сумщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия может попытаться провернуть на Сумщине ту же операцию, что и в Харьковской области. Однако о захвате Сум, Харькова или Киева речь не идет. Главная задача россиян – "отгрызать территории Украины по кусочку". Такие действия оккупантов могут объясняться желанием получить сильную переговорную позицию.

Страна-агрессор Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока что сил хватает для проведения определенных действий в приграничье, но не для начала полноценного наступления на Сумы.

Кроме того, наступление российских оккупантов на Сумскую область может начаться в любой момент, заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. РФ стянула десятки тысяч оккупантов на границу Сумской и Харьковской областей.

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