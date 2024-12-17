Партизаны помешали наступлению россиян на Запорожскую область: детали

Переданная информация касалась расположения 147-го инженерно-саперного полка ВС РФ.

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Партизаны помешали наступлению россиян / коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Кратко:

У оккупантов сорвались планы на южном и восточном фронтах

Все больше военных РФ приобщаются к движению "АТЕШ"

Партизаны активно противодействуют планам наступления российских военных на Запорожском направлении. В октябре агент движения "АТЕШ", действующий в составе российской группировки "Восток", передал данные о расположении командного пункта и личном составе противника в области. Об этом партизаны сообщили на своем Telegram-канале.

Отмечается, что переданная информация касалась расположения 147-го инженерно-саперного полка ВС РФ. Полученные данные были оперативно переданы Силам обороны Украины для соответствующего реагирования.

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Партизаны подчеркнули, что это существенно помешает оккупантам в реализации их планов на южном и восточном фронтах.

"147-й инженерно-саперный полк был сформирован накануне полномасштабного вторжения в Бурятии. Подразделение почти полностью оснащено новейшими образцами военной и инженерной техники, включая механизированные мосты и системы разминирования", - говорится в сообщени.

Партизаны добавили, что все больше российских военных приобщаются к их движению, осознавая разрушительные последствия войны и стремясь к лучшему будущему как для Украины, так и для России.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты захватили один населенный пункт и продвинуться вблизи еще восьми. Успехи противника зафиксированы на трех участках фронта в Донецкой области.

Недавно ВСУ "накрыли" FPV-дронами солдат КНДР на Курщине. Северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.

Как писал Главред, украинским защитникам удалось выбить части российских оккупационных сил из Колесниковского леса в Харьковской области. В частности, ВСУ удалось отбросить противника на юг от Глушковки.

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