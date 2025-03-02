Паника под Москвой: партизаны сожгли военный транспорт армии РФ

Важно:
- Партизаны из Атеш уничтожили военный транспорт россиян
- После пожара в части началась паника, командиры РФ ищут виновных
На территории одной из воинских частей в Московской области агенты партизанского движения Атеш уничтожили военный транспорт россиян.
Они сумели проникнуть на территорию военного объекта и находясь невдалеке от военного патруля РФ уничтожили транспорт российских военных , говорится в сообщении Атеш.
"После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих военнослужащих. Теперь они знают кто это сделал и, пользуясь случаем, мы передаем им привет", – рассказали партизаны.
Уточняется, что российское командование пытается замять инцидент, но такие случаи повторяются все чаще. Агенты Атеш заметили, что война приходит в российский тыл, и ни одна охрана не сможет помешать этому.
Как добавили партизаны, блестящая работа одного из агентов агента снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу.
Смотрите видео - в Подмосковье сожгли военный транспорт РФ:
Ранее сообщалось о том, что партизаны провели диверсию на границе Херсонской области и Крыма. Агент движения "Атеш" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в населенном пункте Алексеевка.
Напомним, как сообщал Главред, в Краснодарском крае РФ устроили диверсию. Неизвестные подожгли вышки связи.
Кроме того, партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве. Она соединяет российскую столицу с Курской областью. В результате диверсии была нарушена логистика оккупантов.
Читайте также:
- Партизаны помешали наступлению россиян на Запорожскую область: детали
- Армия РФ в Крыму прячет технику в старых складах: партизаны объяснили причину
- Партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред