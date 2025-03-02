Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Паника под Москвой: партизаны сожгли военный транспорт армии РФ

Алексей Тесля
2 марта 2025, 08:44
645
Российское командование пытается замять инцидент, рассказали в Атеш.
Screenshot
Уничтожен военный транспорт россиян / Коллаж: Главред, фото: Атеш

Важно:

  • Партизаны из Атеш уничтожили военный транспорт россиян
  • После пожара в части началась паника, командиры РФ ищут виновных

На территории одной из воинских частей в Московской области агенты партизанского движения Атеш уничтожили военный транспорт россиян.

Они сумели проникнуть на территорию военного объекта и находясь невдалеке от военного патруля РФ уничтожили транспорт российских военных , говорится в сообщении Атеш.

видео дня

"После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих военнослужащих. Теперь они знают кто это сделал и, пользуясь случаем, мы передаем им привет", – рассказали партизаны.

Уточняется, что российское командование пытается замять инцидент, но такие случаи повторяются все чаще. Агенты Атеш заметили, что война приходит в российский тыл, и ни одна охрана не сможет помешать этому.

Как добавили партизаны, блестящая работа одного из агентов агента снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу.

Смотрите видео - в Подмосковье сожгли военный транспорт РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что партизаны провели диверсию на границе Херсонской области и Крыма. Агент движения "Атеш" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в населенном пункте Алексеевка.

Напомним, как сообщал Главред, в Краснодарском крае РФ устроили диверсию. Неизвестные подожгли вышки связи.

Кроме того, партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве. Она соединяет российскую столицу с Курской областью. В результате диверсии была нарушена логистика оккупантов.

Читайте также:

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Подмосковье война России и Украины партизаны
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Взрывы гремели в 13 областях Украины: РФ атаковала десятками ударных БПЛА

Взрывы гремели в 13 областях Украины: РФ атаковала десятками ударных БПЛА

09:53Фронт
"Я согласен": Маск высказался за выход США из НАТО и ООН

"Я согласен": Маск высказался за выход США из НАТО и ООН

09:21Мир
ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

07:46Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

Последние новости

09:53

Взрывы гремели в 13 областях Украины: РФ атаковала десятками ударных БПЛА

09:21

"Я согласен": Маск высказался за выход США из НАТО и ООН

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

09:00

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Паника под Москвой: партизаны сожгли военный транспорт армии РФВидео

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
07:46

ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

05:10

Почему опытные хозяйки насыпают рис в чайник: неожиданный лайфхак

04:35

Что означает выражение "валяти Шольца": значение фразеологизма объяснят не всеВидео

03:31

На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

Реклама
02:55

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяцВидео

02:00

Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причинаВидео

01:38

"Зеленский - герой": митингующие заставили вице-президента США "сбежать" с курорта

01 марта, суббота
23:59

Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займФотоВидео

23:01

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

22:34

Отказались воевать: в России солдаты устроили бунт

21:53

Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

21:48

У Илона Маска родился 14-й ребенок: кто мать и какое имя малыша

21:08

Послание для США: Стармер сделал интересный жест во время встречи с ЗеленскимВидео

20:51

Скандал в Овальном кабинете: почему это не зрада и не перемогамнение

20:13

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известноФотоВидео

Реклама
19:59

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробностиВидео

19:45

Путинистку Гагарину жестко опустила собственная дочь

19:38

"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

19:33

Кто должен уступить на дороге: непредсказуемый тест ПДД для умелых водителей

19:25

"Сохраняя спокойствие": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом

19:17

Черный vs молочный: диетологи наконец-то объяснили, какой шоколад полезнее

18:38

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому "найти способ" для примирения с Трампом - BBC

18:24

После скандальных переговоров: в Германии призвали предоставить помощь Украине

18:01

alyona alyona заговорила о материнстве

17:54

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

17:45

"Спасибо, Америка": в CNN подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил США

17:33

Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением

17:02

"Наши отношения с президентом США...": Зеленский опубликовал важное обращение

16:39

Оккупант "взлетел в воздух": в ГУР сообщили о мощном взрыве в МариуполеВидео

16:33

Страны Балтии "очень недовольны", что Британия оставила их за бортом - Sky News

16:17

Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

15:53

Цифры уменьшаются: в DeepState сказали, сколько территории оккупировала РФ

15:52

На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

15:41

Грозят годы тюрьмы: Буйнова могут посадить за ДТП

15:32

Фермеры призывают посыпать сады перцем чили в марте: неожиданная причина

Реклама
15:12

Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

14:46

Ждут "сложные переговоры": самолет Зеленского приземлился в Лондоне

14:42

Почему весной белят стволы деревьев: садовод назвал 4 причиныВидео

14:35

Кто разбил вазу: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

14:31

После пластики: Королева вывела в свет невестку и показала, что с ней сделали

14:16

Гороскоп на март 2025 для Дев: чего ждать в любви, финансах и на работеВидео

14:15

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

14:00

Оккупанты пошли ва-банк на важном направлении: что задумал враг

13:31

Армия РФ разрушила позиции ВСУ на важном направлении - ОСУВ "Хортица"

13:14

После напряженной дискуссии в США: в ЦПД анонсировали срочные шаги

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять