Паника под Москвой: партизаны сожгли военный транспорт армии РФ

Российское командование пытается замять инцидент, рассказали в Атеш.

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Уничтожен военный транспорт россиян / Коллаж: Главред, фото: Атеш

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Партизаны из Атеш уничтожили военный транспорт россиян

После пожара в части началась паника, командиры РФ ищут виновных

На территории одной из воинских частей в Московской области агенты партизанского движения Атеш уничтожили военный транспорт россиян.

Они сумели проникнуть на территорию военного объекта и находясь невдалеке от военного патруля РФ уничтожили транспорт российских военных , говорится в сообщении Атеш.

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"После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих военнослужащих. Теперь они знают кто это сделал и, пользуясь случаем, мы передаем им привет", – рассказали партизаны.

Уточняется, что российское командование пытается замять инцидент, но такие случаи повторяются все чаще. Агенты Атеш заметили, что война приходит в российский тыл, и ни одна охрана не сможет помешать этому.

Как добавили партизаны, блестящая работа одного из агентов агента снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу.

Смотрите видео - в Подмосковье сожгли военный транспорт РФ:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что партизаны провели диверсию на границе Херсонской области и Крыма. Агент движения "Атеш" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в населенном пункте Алексеевка.

Напомним, как сообщал Главред, в Краснодарском крае РФ устроили диверсию. Неизвестные подожгли вышки связи.

Кроме того, партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве. Она соединяет российскую столицу с Курской областью. В результате диверсии была нарушена логистика оккупантов.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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