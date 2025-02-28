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В Мариуполе взорвано авто с сотрудником ФСБ: партизаны раскрыли детали

Алексей Тесля
28 февраля 2025, 17:24
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В Мариуполе россияне массово проводят задержания и пытаются выследить украинское подполье.
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В Мариуполе взорвали авто сотрудника ФСБ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Взорван автомобиль с работником Федеральной службы безопасности России
  • В Мариуполе россияне массово проводят задержания

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области взорван автомобиль с работником Федеральной службы безопасности России.

Акция участников местного сопротивления произошла в ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя, сообщает Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

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В результате атаки членов мариупольского движения "Спротив", подорванный ФСБшник находится в реанимации.

Также отмечается, что после подрыва в городе увеличилось количество оперативных групп ФСБ.

Добавим, что в Мариуполе россияне массово проводят задержания и пытаются выследить украинское подполье.

Как сообщал Главред, в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой. Отмечается, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования не произошло, однако повреждена российская техника. 7 уничтожено.

Напомним, Петр Андрющенко сообщал, что в лесной местности в районе населенного пункта Республика Никольской громады Мариупольского района было поражено местоположение российских оккупантов.

Ранее Военно-морские силы сообщали, что украинские военные нанесли удар по временно оккупированному Мариуполю. В результате удара была уничтожена инфраструктура хранилищ, а также тонны боеприпасов, которые оккупанты накапливали для ударов по территории Украины.

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Что такое ФСБ

Федеральная служба безопасности РФ — федеральный орган исполнительной власти, который занимается государственным управлением в области обеспечения безопасности России, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфаи их природных ресурсов. Координирует контрразведывательную деятельность.

ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР.

Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и иное оружие.

Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется президентом РФ.

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