Важная точка для армии РФ в огне: Брянск охватили взрывы в результате атаки БпЛА

Дроны этой ночью попали в ценный для врага военный объект РФ, там пылает сильный пожар.

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Брянск, взывы / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал

О чем идет речь:

Неизвестные дроны вызвали пожар на воинской части в Брянске

Губернатор Брянской области подтвердил атаку, но сообщить о попадании в завод забыл

Ночью 10 ноября неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали российский город Брянск, вызвав пожар в воинской части. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Под ударом оказался 1060-й Центр материально-технического обеспечения - военное соединение Вооруженных сил РФ, которое объединяет подразделения обеспечения Сухопутных войск, Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил в Западном военном округе.

видео дня

В Сети уже распространяется фото и видео с места происшествия.

Последствия взрывов в Брянске / фото: тг-канал Главред

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что три беспилотных летательных аппарата самолетного типа были якобы обнаружены и уничтожены силами ПВО Минобороны РФ.

"Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружено и уничтожено подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

Что известно о 1060-м Краснознаменном Центре материально-технического обеспечения? 1060-й Краснознаменный Центр материально-технического обеспечения (1060 ЦМТО, в/ч 55443) - военное соединение Вооруженных сил РФ, объединяющее подразделения материально-технического обеспеченияСухопутных войск, Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, расположенных на территории Западного военного округа, пишет Википедия. 1 сентября 2012 года в соответствии с директивой Министерства обороны Российской Федерации от 28 мая 2012 г. № Д-037 "Об организационных мероприятиях, проводимых в Западном военном округе в 2012 году" по штату №33/023 был сформирован 1060 Краснознаменный центр материально-технического обеспечения Западного военного округа в г. Санкт-Петербург, г. Пушкин.

Позже он уточнил информацию, добавив, что в результате атаки загорелись нежилые здания в Брянске, но о пожаре на территории 1060-го Центра он не упомянул.

Взрывы в России - что известно

Ранее Главред сообщал, что украинские дроны совершили атаку на территорию РФ на расстоянии около 1000 километров. Российская ПВО снова не показала высоких результатов. Несмотря на первоначальные заявления губернатора о якобы сбитии всех БПЛА, местные паблики это опровергают.

Дроны также были запущены для атаки на Тульскую область. Жители региона зафиксировали по меньшей мере 11 беспилотников в воздухе, тогда как местные власти долгое время не давали комментариев. В городе расположен Алексинский химический комбинат, который занимается производством полимеров, пороха и боеприпасов.

Впоследствии эксперт Роман Свитан сообщил, что украинские дроны атаковали Алексинский химический комбинат. Он также раскрыл детали сокрушительной атаки.

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