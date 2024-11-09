Взрывается и валит оранжевый дым: появились новые детали атаки на химкомбинат в РФ

На Алексинском химическом комбинате в Тульской области РФ загорелись химические вещества.

https://glavred.info/world/vzryvaetsya-i-valit-oranzhevyy-dym-poyavilis-novye-detali-ataki-na-himkombinat-v-rf-10612811.html Ссылка скопирована

Алексинский химкомбинат остановил работу из-за атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Химический комбинат в Тульской области РФ атаковали по меньшей мере 13 дронов

Поразили цех по производству пороха, работу предприятия остановили

На комбинате произошел повторный взрыв из-за возгорания химических веществ

Алексинский химический комбинат в Тульской области РФ атаковали по меньшей мере 13 беспилотников. Дроны поразили цех по производству пороха, что привело к остановке производства. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в спецслужбах.

Ночью на объект было совершено не менее 13 ударов беспилотниками. Основная цель - цех с производством пороха.

видео дня

В результате успешной атаки на химкомбинате произошла серьезная утечка химических веществ. Над комбинатом поднялся густой оранжевый дым.

Ситуация осложнилась в 13:10, когда на объекте произошел повторный взрыв. После предыдущих прилетов на Алексинском химкомбинате загорелись химические вещества.

Россияне полностью остановили работу завода, а персонал эвакуировали. Кроме того, источник в спецслужбах сообщил, что зафиксировано повреждение Алексинской ТЭЦ и линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки дронов по РФ - последние новости

Напомним, в ночь с 8 на 9 ноября город Алексин в Тульской области России подвергся атаке дронов. Российские оппозиционные СМИ сообщают о по меньшей мере 11 беспилотниках в небе и серии взрывов. Только утром Минобороны России заявило об уничтожении 50 дронов.

Затем в СМИ появилась информация, что украинские беспилотники атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области России, который производит порох и боеприпасы для российской армии. Удар якобы совершили дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций.

Как сообщал Главред, 6 ноября в Каспийске прогремели взрывы, которые местные жители связали с атакой беспилотников. Впоследствии стало известно, что это были дроны-камикадзе ГУР, которые впервые атаковали вражеские корабли в Каспийском море. Поражены по меньшей мере два объекта - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", а также повреждены малые ракетные корабли проекта 21631.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред