Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Удар по Каспийской флотилии РФ: аналитик назвал вероятную цель атаки

Мария Николишин
7 ноября 2024, 15:12
41
Оккупанты используют морские платформы флотилии во время атак по Украине.
Удар по Каспийской флотилии РФ: аналитик назвал вероятную цель атаки
Удар по флотилии РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления Рёпке:

  • Атака по флотилии совпала с днем выборов в США
  • Возможно, так Киев хотел показать свою силу
  • Каспийская флотилия является законной целью для ВСУ

Атака по Каспийской флотилии РФ, которая совпала с днем выборов президента США, может быть демонстрацией силы Киева. Такое мнение высказал аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, 6 ноября ВСУ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ нанесли удар по российской флотилии, которая базируется в Каспийском море.

видео дня

Отмечается, что в порту города Каспийск в результате атаки повреждены несколько российских кораблей.

Аналитик подчеркнул, что Каспийская флотилия, которая расположена более чем в тысяче километров от места запуска ударных дронов, - законная цель для ВСУ.

"Украинский легкий беспилотный самолет пролетел около 1200 км, а удар в день выборов в США, возможно, был преднамеренной демонстрацией силы со стороны Киева", - считает он.

По данным Рёпке, российские оккупанты во время атак по Украине используют морские платформы этой флотилии.

"Мы знаем, что достаточно большую часть своих крылатых ракет, например "Калибров", Россия запускает флотилией из Каспийского моря. Она (флотилия, - ред.) вообще должна защищать Россию с юга, в направлении Ирана. Но эти корабли используют, чтобы атаковать Украину. Поэтому, само собой, это законная цель для украинских защитников", - подытожил аналитик.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Удар по Каспийской флотилии - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 6 ноября в Каспийске, находящемся в России, раздались взрывы вследствие атаки беспилотников.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в Каспийске был атакован порт, где базируются корабли ВМФ РФ.

Как сообщает аналитик Forbes, взрыв повредил три корабля, включая два фрегата класса "Гепард" - крупнейшие корабли флота, а также меньший корвет "Буян".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России военные корабли Каспийское море война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В НАТО сделали прогноз о политике Трампа по Альянсу

В НАТО сделали прогноз о политике Трампа по Альянсу

14:52Мир
"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандал

"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандал

14:37Звёзды
Поставки вооружений Украине: в Южной Корее сделали заявление

Поставки вооружений Украине: в Южной Корее сделали заявление

14:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света зимой: в Укрэнерго сказали, когда и каких графиков ждать

Отключение света зимой: в Укрэнерго сказали, когда и каких графиков ждать

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Последние новости

15:12

Удар по Каспийской флотилии РФ: аналитик назвал вероятную цель атаки

15:07

Решение пойдет на пользу Украине: эксперт назвал неожиданный "плюс" от Трампа

15:03

Как почистить матрас без химии и лишних хлопот за 30 минут

15:00

Передумал: Лорак сухо ответила на вопрос о свадьбе

14:52

В НАТО сделали прогноз о политике Трампа по Альянсу

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:39

Российский дрон разворотил квартиру в Киеве известной украинской телеведущей

14:37

"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандалВидео

14:35

Где спрятался крокодил: только самый умный найдет хищника за 7 секунд

14:19

Сразу три НПЗ в России частично остановили работу: в чем причина

Реклама
14:17

"Сделаю, чтобы вас не было": Анна из группы Алиби рассказала про угрозы Цекало

14:09

Алла Пугачева оставит без наследства детей и внуков - росСМИ

14:07

Поставки вооружений Украине: в Южной Корее сделали заявление

14:04

Искусство лени: как безделье становится трендом и делает вас продуктивным

14:00

5 шагов, чтобы подготовить жилье к зиме: эксперт поделилась "золотыми" правилами

13:12

Проще не придумаешь: рецепт вкусных котлет без мяса - быстро и полезноВидео

13:12

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

12:57

Люди пили в храме "целебную" воду, но она оказалась совсем не из источника

12:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 ноября (обновляется)

12:53

Путин приказал закрепиться до конца месяца: как враг провалил миссию на Харьковщине

12:51

Гороскоп на завтра 8 ноября: Водолеям - успех во всем, Ракам - важное сообщение

Реклама
12:38

Можно ли сушить белье на батарее: ответ экспертов удивит многих

12:34

Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в ВенгриюВидео

12:26

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взяткеФото

12:21

Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

12:13

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине - Волкер

12:12

"Воюй или работай": премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки поступят первыми

12:05

Мелания Трамп рассказала, как справляется со стрессом, остается здоровой и красивой

11:56

Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в РФ: что решили

11:37

Экономят ракеты: россияне точечно атакуют энергетику Украины "Шахедами" - ЦПД

11:21

Для кого 2025 год запомнится на всю жизнь: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

11:16

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Свиньям - потеря финансов, Собакам - отдых

11:01

Возможность выхода ВСУ из Курской области: военный сделал важное заявление

10:48

Кулеба сказал, в каком случае Трамп заставит Путина "дать заднюю"

10:44

Ночной удар по Украине: в двух областях начались аварийные отключения света

10:39

Дешевый трюк, чтобы избавиться от мышей, не убивая их

10:25

Сколько Украина потратит на нацотбор на "Евровидение-2025" - детали

10:20

Украина может сделать Трампу выгодное предложение: дипломат рассказал детали

10:02

Трамп может начать "тайные" переговоры с РФ и предложить сделку - аналитик

09:28

Иванка Трамп впервые за долгое время появилась на публике и огорошила своим видом

09:24

Сбиты более 30 БПЛА: Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ

Реклама
09:11

Прячут среди своих: РФ хочет сформировать 5 полков из солдат КНДР - детали

08:52

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:46

Отказ от НАТО и замороженный фронт: Трамп готовит "мирный план" для Украины - WSJ

08:22

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

08:20

"Не нужно проходить через беременность и роды": Наталью Могилевскую довели до слез

08:00

Что не так со скандальным законопроектом о дровахмнение

07:49

"Продолжит борьбу": Байден впервые прокомментировал поражение Харрис

07:10

Не каждый найдет потерянное слово за 6 секунд: загадка на внимательность

06:37

Киев - под атакой дронов: слышны взрывы, горит многоэтажка и бизнес-центрФото

06:10

Похабыч победил: что принесет нам 2025 годмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять