Удар по Каспийской флотилии РФ: аналитик назвал вероятную цель атаки

Оккупанты используют морские платформы флотилии во время атак по Украине.

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Удар по флотилии РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления Рёпке:

Атака по флотилии совпала с днем выборов в США

Возможно, так Киев хотел показать свою силу

Каспийская флотилия является законной целью для ВСУ

Атака по Каспийской флотилии РФ, которая совпала с днем выборов президента США, может быть демонстрацией силы Киева. Такое мнение высказал аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, 6 ноября ВСУ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ нанесли удар по российской флотилии, которая базируется в Каспийском море.

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Отмечается, что в порту города Каспийск в результате атаки повреждены несколько российских кораблей.

Аналитик подчеркнул, что Каспийская флотилия, которая расположена более чем в тысяче километров от места запуска ударных дронов, - законная цель для ВСУ.

"Украинский легкий беспилотный самолет пролетел около 1200 км, а удар в день выборов в США, возможно, был преднамеренной демонстрацией силы со стороны Киева", - считает он.

По данным Рёпке, российские оккупанты во время атак по Украине используют морские платформы этой флотилии.

"Мы знаем, что достаточно большую часть своих крылатых ракет, например "Калибров", Россия запускает флотилией из Каспийского моря. Она (флотилия, - ред.) вообще должна защищать Россию с юга, в направлении Ирана. Но эти корабли используют, чтобы атаковать Украину. Поэтому, само собой, это законная цель для украинских защитников", - подытожил аналитик.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Удар по Каспийской флотилии - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 6 ноября в Каспийске, находящемся в России, раздались взрывы вследствие атаки беспилотников.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в Каспийске был атакован порт, где базируются корабли ВМФ РФ.

Как сообщает аналитик Forbes, взрыв повредил три корабля, включая два фрегата класса "Гепард" - крупнейшие корабли флота, а также меньший корвет "Буян".

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