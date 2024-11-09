Дроны ВСУ атаковали главный химкомбинат РФ: Свитан раскрыл детали мощной атаки

Главные тезисы Свитана:
- ВСУ поразили важный комбинат России
- РФ начала массово применять "Шахеды" с термобарической частью
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что украинские дроны атаковали Алексинский химический комбинат, который производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК. В целом в направлении Москвы есть много важных для России военных объектов.
Свитан отметил, что Алексинский химический комбинат расположен у реки Ока в Тульской области. Это более чем в 100 километрах от Москвы, то есть речь идет об общем направлении на столицу страны-агрессора, говорится в материале 24 канала.
"В Москве, Подмосковье есть большое количество военных объектов, начиная от химпрома и заканчивая сборочными конвейерами ракетной авиационной техники", - отметил Свитан.
Поэтому, подчеркнул он, наши спецслужбы, в частности СБУ и ССО, продолжают выполнять такие задачи. Сейчас они еще не масштабированы, поскольку, чтобы наносить серьезный ущерб беспилотниками - одномоментно нужно запускать их более сотни. Так БпЛА продавят ПВО противника.
Известно, что страна-агрессор Россия начала активнее применять "Шахеды" с термобарической боевой частью. Полковник запаса отметил, что это геноцидный снаряд. Внутри него содержится вещество, которое распыляется во время удара, а затем взрывается. Куда оно попадет - то помещение практически полностью выгорает.
"Выжить практически невозможно, то есть термобарический заряд направлен именно на большие потери среди мирного населения", - сказал Свитан.
Поэтому, резюмировал он, одна из основных задач заключается в том, чтобы не допустить "Шахеды" в города, пытаясь сбивать их на подходах к населенным пунктам.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Атака ВСУ по России - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что украинские дроны атаковали РФ за 1000 километров. Российская ПВО традиционно проявила себя не в лучшем свете. По первым официальным сообщениям от губернатора россиянам якобы удалось сбить все БПЛА, однако в местных пабликах это отрицают.
Военные запустили дроны и атаковали Тульскую область. Местные жители насчитали не менее 11 беспилотников в небе, в то время как власти региона не комментировали ситуацию до последнего. В городе расположен Алексинский химический комбинат, где производят полимеры, порох, боеприпасы.
Украинские дроны взорвали военный полигон под Ростовом. В Сети опубликовали кадры, на которых зафиксированы последствия атаки неизвестного ударного беспилотного летательного аппарата по полигону российских оккупационных войск. Полигон расположен к востоку от города Новочеркасск.
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