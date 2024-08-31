Устав ООН позволяет: Британия об ударах ВСУ по территории России

Украина имеет право защищаться от нападений РФ, нанося удары по ее территории.

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ООН не отрицает удары ВСУ по России / коллаж: Главред, фото: Википедия, ТАСС

Устав ООН не отрицает нанесение ударов Украиной по территории России для самозащиты. Об этом сообщил политический координатор Постоянного представительства Великобритании при организации Фергус Экерсли, передает Укринформ.

Об этом постпред проинформировал на заседании Совета безопасности ООН.

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"Прямые удары по гражданской инфраструктуре - это военное преступление. В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проецировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву", - сказал Экерсли.

Он подчеркнул, что "Россия не может усиливать войну с собственной территории, наращивая удары по гражданскому населению, одновременно ожидая, что Украина не будет пытаться устранить источник угрозы". "Мы продолжим обеспечивать Украину возможностями, необходимыми ей для защиты своего народа", - отметил дипломат.

В свою очередь он подчеркнул, что Великобритания и ее военные партнеры не хотят прямого военного конфликта с Россией, чтобы не вызвать эскалацию. Однако, российские угрозы и высказывания российских властей о наказании для украинских союзников не смогут уменьшить поддержку для Украины со стороны Соединенного Королевства.

Кроме того, Экерсли подтвердил, что Великобритания и западные партнеры Украины предоставляют и будут и в дальнейшем предоставлять для ВСУ все необходимое вооружение и средства для защиты своей территории.

Напомним, что 30 августа именно по запросу России был созван Совет безопасности ООН, так как РФ была недовольна поставками вооружения из Европы и Америки для Украины.

Что такое Совет безопасности ООН Совет Безопасности ООН - постоянный орган Организации Объединенных Наций, на который, согласно статье 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН. Совет Безопасности проводит свои заседания в Нью-Йорке, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для исполнения всеми членами ООН.

Удары и атака ВСУ по России - последние новости

Напомним, ранее в честь Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский заявил, что россияне получат мощный ответ на их ракетные удары по Украине.

Позже, 29 августа в Генштабе ВСУ подтвердили поражение двух нефтебаз и полевого артиллерийского склада на территории РФ и рассказали детали операции.

Также стало известно, что аналитики сообщили, что США "подыгрывают" России, когда медлят с предоставлением разрешения для Украины бить своим вооружением по врагу.

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