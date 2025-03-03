Уменьшает воспаление и омолаживает: эксперты назвали 8 причин есть почаще лук

Вы узнаете:
- Основные причины употребления в пищу лука
- В каком виде лучше есть лук
О пользе лука рассказывают не только в народе, она доказана и научными исследованиями. В частности известно, что этот продукт обладает антиоксидантным эффектом, защищает от раковых заболеваний, поддерживает иммунную систему. Поэтому ввести лук в свой рацион - простой способ улучшить здоровье, пишет Главред со ссылкой на Verywellhealth.com.
Автор Youtube-канала Doctorpetrik также рассказал, что лук омолаживает организм человека.
Отмечается, что лук содержит фитонутриенты - соединения, которые растения производят для защиты от бактерий, вирусов и грибков. Вот каковы его основные преимущества для здоровья человека.
1. Помогает бороться с бактериями
Лук уничтожает такие вредные бактерии. Исследования показывают, что кверцетин - один из флавоноидов, который содержится в луке, - способен замедлять размножение многих видов бактерий.
2. Обладает противораковым эффектом
Некоторые исследования указывают, что потребление лука может уменьшить риск развития определенных видов рака, особенно рака желудочно-кишечного тракта. Тот же кверцетин, по данным исследований, может подавлять рост Helicobacter pylori (H. pylori) - бактерии, связанной с развитием рака желудка.
3. Уменьшает воспаление
Лук содержит флавоноиды, глутатион, соединения селена, витамины E и C, которые обладают антиоксидантным эффектом, помогая организму бороться с вредными свободными радикалами.
4. Помогает контролировать уровень сахара в крови
Экстракт лука в сочетании с антидиабетическими препаратами снижает уровень сахара в крови на 35-50% в зависимости от дозы.
5. Поддерживает здоровье костей
Исследования показали, что один из самых мощных компонентов лука - пептид GPCS - может предотвращать разрушение костной ткани, уменьшать потерю костной массы и снижать риск переломов.
6. Улучшает пищеварение
Лук является прекрасным источником пребиотиков, которые способствуют здоровью кишечной микрофлоры. Он содержит инулин - соединение, стимулирующее размножение полезных бактерий в кишечнике.
7. Содержит много полезных веществ
Вот какова пищевая ценность ½ стакана сырого лука: калории - 30, жиры - 0 г, холестерин - 0 мг, углеводы - 7 г, клетчатка - 1 г, сахара - 5 г, белки - 1 г, натрий - 0 мг, калий - 126 мг (4% суточной нормы), витамин C - 5 мг (9% суточной нормы), витамин B6 - 0,1 мг (5% суточной нормы), кальций - 16 мг (2% суточной нормы), фолиевая кислота - 15,2 мг (4% суточной нормы).
8. Может способствовать снижению веса
Ожирение часто сопровождается воспалительными процессами в организме. Флавоноид кверцетин, содержащийся в луке, помогает уменьшать массу тела, количество жира и уровень триглицеридов в крови.
Издание отмечает, что лук полезен как в сыром виде, так и термически обработанный. Но обработка уменьшает содержание тиосульфинатов - веществ, обладающих антибактериальными, противогрибковыми и антибиотическими свойствами.
Исследования показывают, что если измельчить лук перед приготовлением, он сохраняет больше полезных свойств. Наибольшие потери питательных веществ вызывает варка и жарка, а запекание, наоборот, может повысить содержание флавоноидов.
Смотрите видео о пользе лука для организма:
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