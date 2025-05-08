Весенний праздник Николая Чудотворца: что сделать, чтобы началась "белая полоса"

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день квакают лягушки
- Почему нельзя закрывать окна шторами в этот день
- Что нужно сделать с водой 9 мая
9 мая церковь вспоминает день перенесения мощей Николая Чудотворца. Как сообщает Главред, святитель Николай был очень почитаемым у христиан. Он был покровителем невинно осужденных, раскаявшихся людей. Также он защищал от преждевременной смерти. Моряки и странники могли обратиться к Николаю за милостью и защитой.
После смерти даже его мощи имели целительную силу. Их перенесли из Мир Ликийских в город Бари в Италии. Это пришлось сделать, чтобы уберечь святыню от надругательства турками. Для мощей построили отдельный храм имени святителя.
Существует версия, что во время торжественного перенесения мощей произошли многочисленные исцеления.
Что можно делать 9 мая
- В этот день нужно пойти в церковь и помолиться святому Николаю Чудотворцу. У него стоит попросить уберечь урожай, скот и домашнюю птицу.
- В этот день можно святить воду. Предки верили, что она сможет излечить от болезней и очистить дом от негатива.
- В это день нужно обязательно помочь человеку. Считается, что чем больше вы сделаете добра, тем быстрее в вашей жизни начнется "белая полоса".
Что нельзя делать 9 мая
1. Нельзя 9 мая устраивать праздники. Иначе потом придется плакать.
2. Нельзя 9 мая завидовать и желать плохого другим. Это может обрушить на вас череду проблем.
3. Нельзя 9 мая закрывать окна шторами. Лучше дать возможность солнцу наполнить комнату своими лучами.
4. Нельзя 9 мая брать деньги взаймы. Это притянет еще больше финансовых проблем.
Приметы 9 мая
- Если в этот день холодно, то потепление придет аж на Троицу.
- Если в этот день квакают лягушки, то будет богатый урожай овса.
- Если в этот день цветет калина, то вода в водоемах достаточно прогрелась.
- Если в этот день дождь, то лето будет дождливым.
Вас также заинтересует:
- Пасха 2025: что ни в коем случае нельзя ставить на праздничный стол
- В какие дни недели нельзя убирать: будут финансовые потери
- Что делать, если чешется левая рука: простые действия, которые притянут больше денег
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред