Весенний праздник Николая Чудотворца: что сделать, чтобы началась "белая полоса"

Что нельзя делать 9 мая. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем, финансовых проблем и болезней.

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Что нельзя делать 9 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день квакают лягушки

Почему нельзя закрывать окна шторами в этот день

Что нужно сделать с водой 9 мая

9 мая церковь вспоминает день перенесения мощей Николая Чудотворца. Как сообщает Главред, святитель Николай был очень почитаемым у христиан. Он был покровителем невинно осужденных, раскаявшихся людей. Также он защищал от преждевременной смерти. Моряки и странники могли обратиться к Николаю за милостью и защитой.

После смерти даже его мощи имели целительную силу. Их перенесли из Мир Ликийских в город Бари в Италии. Это пришлось сделать, чтобы уберечь святыню от надругательства турками. Для мощей построили отдельный храм имени святителя.

видео дня

Существует версия, что во время торжественного перенесения мощей произошли многочисленные исцеления.

Что можно делать 9 мая

В этот день нужно пойти в церковь и помолиться святому Николаю Чудотворцу. У него стоит попросить уберечь урожай, скот и домашнюю птицу.

В этот день можно святить воду. Предки верили, что она сможет излечить от болезней и очистить дом от негатива.

В это день нужно обязательно помочь человеку. Считается, что чем больше вы сделаете добра, тем быстрее в вашей жизни начнется "белая полоса".

Что нельзя делать 9 мая

1. Нельзя 9 мая устраивать праздники. Иначе потом придется плакать.

2. Нельзя 9 мая завидовать и желать плохого другим. Это может обрушить на вас череду проблем.

3. Нельзя 9 мая закрывать окна шторами. Лучше дать возможность солнцу наполнить комнату своими лучами.

4. Нельзя 9 мая брать деньги взаймы. Это притянет еще больше финансовых проблем.

Приметы 9 мая

Если в этот день холодно, то потепление придет аж на Троицу.

Если в этот день квакают лягушки, то будет богатый урожай овса.

Если в этот день цветет калина, то вода в водоемах достаточно прогрелась.

Если в этот день дождь, то лето будет дождливым.

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