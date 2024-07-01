Проведет ли Путин переговоры в этом году: Пристайко раскрыл планы диктатора РФ

Эксперт считает, что диктатор РФ ждет лучших условий для переговоров с Украиной и не собирается в ближайшее время садиться за стол переговоров.

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Когда Путин проведет переговоры / коллаж: Главред, скриншот: видео

Экс-глава МИД и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время не сядет за стол переговоров с Украиной, потому что это ему невыгодно.

Дипломат не поддерживает решение президента Зеленского о запрете любых переговоров с РФ.

"Очевидно, что это была эмоциональная реакция после преступлений РФ в Буче. Сейчас Саммит мира, который проходил в Швейцарии, закончился и убедительной победы мы не имеем. Но нужно двигаться дальше. Однако, для нашей власти будет нормальным заявлять о том, что следующий саммит будет более успешным. Все услышали уже, что все равно нам придется разговаривать с Россией. Это неприятный момент, но без него никак. Именно поэтому, сейчас власть ищет аргументы для украинцев, как объяснить украинцам, что сейчас решения нет, но оно будет на следующем саммите", - рассказал Пристайко в эфире "Еспресо". видео дня

Пристайко считает, что Путин ожидает лучших условий для переговоров с Украиной и не собирается в ближайшее время садиться за стол переговоров.

"Сейчас я не вижу причин для того, чтобы Путин садился за стол переговоров с Зеленским. Сейчас лето, очень удачный период для больших маневров, которые проводят россияне, поэтому, до завершения этого периода, я не вижу признаков того, что переговоры состоятся. Не факт, что переговоры будут сразу после завершения сезона войны. Становится очевидным, что обе стороны зашли в тупик. Я не верю в мирные переговоры, я верю в приостановление этой войны", - добавил он.

Экс-глава МИД также предположил, возможны ли переговоры с помощью посредников.

"Каждая страна думает, что посредники немного на чужой стороне. Работать с помощью посредников можно. Как это было с зерновым соглашением. Но нам нужно помнить результат зерновой сделки. Она была сорвана. И это хорошо, что мы не согласились на бесконечные компромиссы и переговоры. Я боюсь, что это ожидает и такие мирные переговоры", - подытожил Вадим Пристайко.

Кто такой Вадим Пристайко? Вадим Пристайко - украинский дипломат и государственный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании. В прошлом был министром иностранных дел Украины в правительстве Алексея Гончарука с 29 августа 2019 - 4 марта 2020 года, пишет Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным. Он отметил, что международные партнеры взяли на себя ответственность договариваться с Украиной, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ.

Владимир Горбач заявил, что Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной. В Кремле не заинтересованы вести переговоры об окончании войны, поскольку Владимир Путин и его соратники считают своим врагом коллективный Запад.

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