УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Проведет ли Путин переговоры в этом году: Пристайко раскрыл планы диктатора РФ

Юлия Закрепа
1 июля 2024, 22:47
106
Эксперт считает, что диктатор РФ ждет лучших условий для переговоров с Украиной и не собирается в ближайшее время садиться за стол переговоров.
Проведет ли Путин переговоры в этом году: Пристайко раскрыл планы диктатора РФ
Когда Путин проведет переговоры / коллаж: Главред, скриншот: видео

Экс-глава МИД и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время не сядет за стол переговоров с Украиной, потому что это ему невыгодно.

Дипломат не поддерживает решение президента Зеленского о запрете любых переговоров с РФ.

"Очевидно, что это была эмоциональная реакция после преступлений РФ в Буче. Сейчас Саммит мира, который проходил в Швейцарии, закончился и убедительной победы мы не имеем. Но нужно двигаться дальше. Однако, для нашей власти будет нормальным заявлять о том, что следующий саммит будет более успешным. Все услышали уже, что все равно нам придется разговаривать с Россией. Это неприятный момент, но без него никак. Именно поэтому, сейчас власть ищет аргументы для украинцев, как объяснить украинцам, что сейчас решения нет, но оно будет на следующем саммите", - рассказал Пристайко в эфире "Еспресо".

видео дня

Пристайко считает, что Путин ожидает лучших условий для переговоров с Украиной и не собирается в ближайшее время садиться за стол переговоров.

"Сейчас я не вижу причин для того, чтобы Путин садился за стол переговоров с Зеленским. Сейчас лето, очень удачный период для больших маневров, которые проводят россияне, поэтому, до завершения этого периода, я не вижу признаков того, что переговоры состоятся. Не факт, что переговоры будут сразу после завершения сезона войны. Становится очевидным, что обе стороны зашли в тупик. Я не верю в мирные переговоры, я верю в приостановление этой войны", - добавил он.

Экс-глава МИД также предположил, возможны ли переговоры с помощью посредников.

"Каждая страна думает, что посредники немного на чужой стороне. Работать с помощью посредников можно. Как это было с зерновым соглашением. Но нам нужно помнить результат зерновой сделки. Она была сорвана. И это хорошо, что мы не согласились на бесконечные компромиссы и переговоры. Я боюсь, что это ожидает и такие мирные переговоры", - подытожил Вадим Пристайко.

Кто такой Вадим Пристайко?

Вадим Пристайко - украинский дипломат и государственный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании. В прошлом был министром иностранных дел Украины в правительстве Алексея Гончарука с 29 августа 2019 - 4 марта 2020 года, пишет Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным. Он отметил, что международные партнеры взяли на себя ответственность договариваться с Украиной, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ.

Владимир Горбач заявил, что Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной. В Кремле не заинтересованы вести переговоры об окончании войны, поскольку Владимир Путин и его соратники считают своим врагом коллективный Запад.

Больше политических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине ВСУ новости Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Изменит ход войны в Украине: в США обратились к Пентагону с важным призывом - СМИ

Изменит ход войны в Украине: в США обратились к Пентагону с важным призывом - СМИ

00:03 Мир
Ситуация улучшится: в Укрэнерго ответили когда уменьшатся отключения света

Ситуация улучшится: в Укрэнерго ответили когда уменьшатся отключения света

22:29 Украина
Армия РФ пытается атаковать острова на Днепре: Братчук раскрыл ситуацию

Армия РФ пытается атаковать острова на Днепре: Братчук раскрыл ситуацию

21:52 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин взялся за план Б : экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война 3445

Путин взялся за план "Б": экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война

Самая большая опасность для Запада - это не РФ или Китай 1766

Самая большая опасность для Запада - это не РФ или Китай

Когда закончится война в Украине: боец ВСУ сделал резонансный прогноз 1723

Когда закончится война в Украине: боец ВСУ сделал резонансный прогноз

Известный украинский актер расстался с женой-россиянкой: История закончилась 1003

Известный украинский актер расстался с женой-россиянкой: "История закончилась"

Последние новости

00:03

Изменит ход войны в Украине: в США обратились к Пентагону с важным призывом - СМИ

01 июля, понедельник
23:43

Гороскоп на июль 2024 для Стрельцов: роман, конфликт и прибыльВидео

23:33

Ждите, "Бриджертоны": Павел Зибров в образе лорда покорил СетьВидео

23:01

Куда пропала Алена Винницкая - артистка вышла на связь

22:47

Проведет ли Путин переговоры в этом году: Пристайко раскрыл планы диктатора РФ

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
22:42

"Минус" 12 россиян и целый штаб - в воздух: раскрыты последствия "хлопка" под Донецком

22:29

Ситуация улучшится: в Укрэнерго ответили когда уменьшатся отключения света

22:22

Алла Пугачева "взорвала" зал на концерте Кристины Орбакайте - детали

21:52

Армия РФ пытается атаковать острова на Днепре: Братчук раскрыл ситуацию

Реклама
21:52

Весь расчет С-300 погиб, много "двухсотых": ракеты вмазали по целям в Крыму, в РФ ноютВидео

21:44

Можете навредить себе: какую воду нельзя пить во время приема пищиВидео

21:43

Наггетсы "отдыхают": куриные стрипсы без жарки в масле за 20 минут - рецепт на миллионВидео

20:52

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйкиВидео

20:31

Россия попытается развить наступление: в ВСУ переходят к "контрмерам"

20:17

Тищенко почти год ходил с проверками от вымышленной ВСК: аналитики раскрыли детали

20:15

Как отрезала: Мария Яремчук опровергла "отцовство" Александра Пономарева

19:49

Новый генсек НАТО - выгодная фигура для Украины: почему

19:46

Вкусно и полезно: рецепт черничного варенья - частичка лета среди зимыВидео

19:46

Гороскоп на июль 2024 для Скорпионов: ангел-хранитель выведет из кризисаВидео

19:45

В Крыму прогремела серия мощных взрывов: в Сети сообщают о прилетах

Реклама
19:14

Необычное зрелище: Ксения Мишина показала себя без фотошопа

19:10

О шансах Байдена и Трампа: кто станет президентоммнение

19:05

"И это минимум": россияне за июнь потеряли более 50 судов - ВМС Украины

18:58

Южная Корея может перебросить войска в Украину: какая угроза от КНДР

18:50

Канье Уэст в Москве: почему в РФ столько шума вокруг визита рэпера из Голливудамнение

18:34

Когда Украина вступит в НАТО: Хара раскрыл, почему Запад боится Россию

18:29

Почему плохо смывается в унитазе: как легко справиться с пахучей проблемой

18:24

Мужчина нашел в доме тайную комнату: то, что там было вызывает мороз по коже

18:23

Вербицкий заявляет, что уволился с должности замгенпрокурора по собственному желанию ради репутации ОГП

18:16

ВСУ успешно взорвали целую колонну РФ на "дороге смерти" под УгледаромВидео

18:11

Опаснее, чем можно представить: почему нельзя чистить уши ватными палочкамиВидео

17:56

Верховная Рада отложила заседание на неделю: депутат анонсировал кадровые решения

17:48

ВСУ пошли в атаку на востоке: есть успехи на двух направлениях – эксперт

17:39

Дмитрию Гордону в РФ "впаяли" заочно 14 лет за угрозы ядерным ударом

17:22

Украину накроет безумная жара: синоптики предупредили о сверхвысокой температуре

17:17

Катастрофа для РФ: дипломат оценил последствия вступления Украины в НАТО

17:07

Вкуснее не бывает: как из кабачков сделать ананасы - интересный рецептВидео

16:49

Как хранить свежий чеснок - не прорастет, не засохнет и не станет горьким

16:39

"Искандеры" были разведкой боем: РФ готовит массированный удар по Киеву – прогноз

16:27

Россия днем выпустила по Украине ракеты: где прогремели взрывыФото

Реклама
16:20

Церковный праздник 2 июля: что категорически запрещено делать в этот день

16:20

Будут огромными и сочными: как сделать домашнее удобрение для томатов

16:19

Кремлю померещились ВСУ у границ Беларуси: раскрыты планы Путина и Лукашенко

16:18

В Украине ожидается "смертельное лето" на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ

15:49

Исчезновение Путина: эксперт о неожиданном сценарии вступления Украины в НАТО

15:48

В боях за свободу Украины погиб доброволец и парамедик из Великобритании

15:38

5 минут и готово: как замариновать огурцы в пакете - удивительный лайфхакВидео

15:18

Три страны НАТО начали операцию в Черном море: что изменится для Украины

15:08

Бои за три стратегических населенных пункта: в ВСУ раскрыли ситуацию на Донетчине

15:03

Гороскоп на июль 2024 для Весов: какие сюрпризы приготовил второй месяц летаВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять