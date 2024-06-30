"Только одна модель": Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как подчеркнул он в интервью The Philadelphia Inquirer, на сегодня существует только одна модель переговоров - трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.
"Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией", - сказал глава государства.
Он напомнил, что международные партнеры взяли на себя ответственность договариваться с Украиной, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ.
"И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция...", - отметил президент.
Зеленский добавил, что при обсуждении вопросов территориальной целостности, энергетики, судоходства может быть использована соответствующая модель, когда страны из разных континентов готовят решение по тому или иному кризису.
"А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями РФ. Пока у нас есть только такая модель", - резюмировал он.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме
Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.
Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге. Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.
Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Наоборот, наблюдается активизация действий российских оккупантов.
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