"Только одна модель": Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным

Украина может найти модель, в которой возможно найти решения, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Владимиром Путиным / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з YouTube

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как подчеркнул он в интервью The Philadelphia Inquirer, на сегодня существует только одна модель переговоров - трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.

"Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией", - сказал глава государства.

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Он напомнил, что международные партнеры взяли на себя ответственность договариваться с Украиной, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ.

"И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция...", - отметил президент.

Зеленский добавил, что при обсуждении вопросов территориальной целостности, энергетики, судоходства может быть использована соответствующая модель, когда страны из разных континентов готовят решение по тому или иному кризису.

"А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями РФ. Пока у нас есть только такая модель", - резюмировал он.

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Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге. Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Наоборот, наблюдается активизация действий российских оккупантов.

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