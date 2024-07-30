"Можно пробить": раскрыт вероятный сценарий удара РФ по Киевской ГЭС

Под угрозой затопления будет Подол и почти весь левый берег, предупреждает Владимир Борейко.

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Эколог рассказал о рисках разрушения дамбы Киевской ГЭС / коллаж Главред, фото УНИАН

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко прокомментировал угрозы российских оккупантов нанести удар по дамбе Киевской и Каневской ГЭС.

В ходе чата в Главреде он заявил о том, что диктатор РФ Владимир Путин – это "кровавый выживший из ума маньяк", поэтому он может ударить и по одной, и по другой дамбе.

"Если дамба (Киевской ГЭС, - ред.) будет разрушена, то Подол и почти весь левый берег будут под водой, и Оболонский остров, в который вложили 173 миллиона гривен, тоже. Конечно, это будет огромная трагедия", - предупредил эколог.

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Несмотря на то, что саму дамбу ракетными ударами разрушить невозможно, нельзя забывать, что в любой дамбе есть затвор, через который идет вода, говорит он.

"Затвор можно пробить", - считает собеседник.

Он также напомнил о том, что в 70-е годы 20-го века вода дошла до линии метро "Гидропарк".

"То есть весь Гидропарк, весь Труханов, все остальные острова были залиты. Но тогда там было мало построек, а сейчас они там массово. Также была залита Конча-Заспа, которая тогда еще не была застроена. Есть фотографии, как по Днепру плывут целые дома. Также в 70-е годы еще не был так застроен Харьковский массив, и тогда все это заливалось. Поэтому успокоительные речи "экспертов" опровергаются фотографиями, сделанными в 70-е годы", - добавил Борейко.

Кто такой Владимир Борейко Владимир Борейко – украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды. Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди наиболее известных кампаний эколога и возглавляемой им организации – перепись самых старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, – борьба с дельфинариями. Активист защиты наиболее уничтожаемого вида животных в Украине – волков. Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка. Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Ранее гендиректор "Укргидэнерго" Игорь Сирота заявил о том, что российским оккупантам вряд ли удастся взорвать дамбы Киевской и Каневской ГЭС. Даже при худшем сценарии подтопит разве что "подвалы" некоторых районов столицы.

Для разрушения таких объектов россиянам надо было бы залететь на территорию Украины на самолетах и сбросить на них несколько авиационных бомб, пояснил Сирота.

Впрочем, даже при худшем сценарии катастрофы не произойдет. В близлежащих селах может временно исчезнуть вода, а в самой столице подтопит подвалы в некоторых районах.

Напомним, в июне 2023 года российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

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