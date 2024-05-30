Раскрыто западное оружие, которым Украина сможет наносить удары по России

Украинские военные смогут применять по территории России не только ракеты ATACMS, но и боевую авиацию, если получат соответствующее разрешение от Штатов, уверен капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, эксперт Центра оборонных стратегий АндрейРыженко.
В интервью Главреду Рыженко упомянул, в частности, об F-16.
"Это и самолеты F-16, и системы Patriot, которые могут сбивать цели над российской территорией. В частности, президент Зеленский недаром упомянул об этих системах ПВО, когда говорил о защите Харькова. Конечно, есть много рисков, однако их использование в текущих условиях не является невозможным", - сказал он.
А ракетами ATACMS и установками HIMARS можно будет обеспечить безопасность Харькова.
"Кстати, ракетами ATACMS можно бить вблизи Харькова по местам расположения российских группировок (на территории РФ), но сейчас мы этого не делаем. Так же и с HIMARS, которыми можно бить на расстояние в 70 километров и обеспечивать защиту Харькова. Ведь пока Россия непосредственно вблизи украинской границы формирует группировку и ничего не боится", - объяснил Рыженко.
Кто такой Андрей Рыженко
Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти разных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки.
Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Являлся руководителем рабочей группы международных экспертов по проработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.
Война в Украине - в НАТО близки к отмене ограничения на удары по России
НАТО приближается к отмене ограничения на использования переданного Украине западного вооружения по территории России. Раньше это считалось "красными линиями" Альянса во избежание прямого столкновения с силами страны-агрессора.
Правда, позиция руководства НАТО поменялась, обсуждают решение уже в Белом доме, после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.
Ситуация не в пользу Кремля еще и потому, что Путин, вопреки своим "рассуждениям" и обманчивым призывам к миру, параллельно ведет масштабное наступление, уничтожает КАБами прифронтовую зону и кричит, что не остановится на Харькове.
Кроме того, в Украине в скором времени появятся первые истребители F-16, а Швеция передала Киеву его первые ДРЛО-самолеты, что должно усилить компоненту ПВО и отпугнуть осмелевшую российскую авиацию дальше от линии боевого столкновения.
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