Раскрыто западное оружие, которым Украина сможет наносить удары по России

ВСУ в случае разрешения США смогут использовать против оккупантов целый арсенал американского вооружения.

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США могут дать добро Украине на удары по территории России / Коллаж Главреда, фото: ОП, uk.wikipedia.org

Украинские военные смогут применять по территории России не только ракеты ATACMS, но и боевую авиацию, если получат соответствующее разрешение от Штатов, уверен капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, эксперт Центра оборонных стратегий АндрейРыженко.

В интервью Главреду Рыженко упомянул, в частности, об F-16.

"Это и самолеты F-16, и системы Patriot, которые могут сбивать цели над российской территорией. В частности, президент Зеленский недаром упомянул об этих системах ПВО, когда говорил о защите Харькова. Конечно, есть много рисков, однако их использование в текущих условиях не является невозможным", - сказал он.

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А ракетами ATACMS и установками HIMARS можно будет обеспечить безопасность Харькова.

"Кстати, ракетами ATACMS можно бить вблизи Харькова по местам расположения российских группировок (на территории РФ), но сейчас мы этого не делаем. Так же и с HIMARS, которыми можно бить на расстояние в 70 километров и обеспечивать защиту Харькова. Ведь пока Россия непосредственно вблизи украинской границы формирует группировку и ничего не боится", - объяснил Рыженко.

Кто такой Андрей Рыженко Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти разных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки. Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Являлся руководителем рабочей группы международных экспертов по проработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

Война в Украине - в НАТО близки к отмене ограничения на удары по России

НАТО приближается к отмене ограничения на использования переданного Украине западного вооружения по территории России. Раньше это считалось "красными линиями" Альянса во избежание прямого столкновения с силами страны-агрессора.

Правда, позиция руководства НАТО поменялась, обсуждают решение уже в Белом доме, после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

Ситуация не в пользу Кремля еще и потому, что Путин, вопреки своим "рассуждениям" и обманчивым призывам к миру, параллельно ведет масштабное наступление, уничтожает КАБами прифронтовую зону и кричит, что не остановится на Харькове.

Кроме того, в Украине в скором времени появятся первые истребители F-16, а Швеция передала Киеву его первые ДРЛО-самолеты, что должно усилить компоненту ПВО и отпугнуть осмелевшую российскую авиацию дальше от линии боевого столкновения.

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