Не возвращается 60-70% штурмовых групп: в ВСУ раскрыли, что происходит в Крынках

Российские оккупанты вынуждены подтягивать ресурсы из глубоких тылов, с третьей линии обороны.

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Что происходит в Крынках / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот: deepstatemap

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в Крынках на левобережье Херсонской области не возвращается 60-70% штурмовых групп врага. Россияне вынуждены подтягивать ресурсы с тыла.

"Если на Запорожском направлении обустроена вся ситуация - от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы. То на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших (военных, - ред.) с плацдарма, здесь сложная ситуация у них (россиян, - ред.) с формированием штурмовых подразделений", - пояснила она в эфире FREEДОМ.

Как отметила Гуменюк, оккупанты вынуждены подтягивать ресурсы из глубоких тылов, с третьей линии обороны. По ее словам, из Крынок не возвращается около 60-70% штурмовых групп врага.

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"Такие серьезные потери для врага - это каждый раз, кроме реально уничтожения личного состава, это и еще серьезная деморализация в морально-психологическом плане", - добавила пресс-секретарь.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Напомним, что Роман Свитан рассказал о тяжелых боях в Крынках. На Левобережье Херсонской области Силы обороны Украины в тяжелых боях уничтожают врага. Сейчас главная задача ВСУ на Левом берегу - это разведка боем, а не создание линии фронта.

Наталья Гуменюк сообщила, что россияне не прекращают штурм, давят на плацдарм ВСУ в районе Крынок. Направляя дроны с юга, враг пытается максимально использовать временно оккупированные территории для того, чтобы нельзя было их уничтожить.

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