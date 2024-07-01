На фронте будет "смертельное лето": ВСУ должны удержать линию обороны – WSJ

Несмотря на то, что в ближайшее время на поле боя вряд ли какая-то сторона может достичь решающего перелома, в этом году Украину и Россию ожидает "смертельное лето" на фронте.
Вместе с тем задача Вооруженных сил Украины на ближайшее время - с помощью нового западного вооружения удержать позиции, говорится в материале издания The Wall Street Journal.
Журналисты приходят к мнению о том, что подход России в ближайшее время не изменится - оккупационное командование РФ продолжит жертвовать большим количеством людей ради достижения небольших успехов.
Вместе с тем у оккупантов нет достаточного количества войск для большого наступления на Харьков. А если перебросить туда силы с других направлений, это приведет к ослаблению соответствующих участков фронта.
Тактика глубоких ударов
Уточняется, что в условиях, когда линия фронта почти не продвигается, получить преимущество накануне зимы Киев и Москва пытаются, осуществляя глубокие удары. При этом РФ бьет по энергетике в тылу и по позициям ВСУ на фронте с помощью планирующих авиабомб. А Украина с помощью дальнобойных ракет США атакует временно оккупированный Крым, осознавая, что имеет мало шансов в ближайшие месяцы достичь чего-то большего.
"В то время, как Россия все еще добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы довольно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, и держат себя в руках", - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель Пентагона.
Кроме того, ВСУ смогли сформировать достаточно сил для пополнения потерь и некоторых резервов. К тому же в начале большого наступления их обычно нужно в несколько раз больше.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
Продвижение на фронте
Аналитики говорят о том, что Россия смогла компенсировать потери в результате пополнения личного состава. Но теперь успехи врага являются медленными и предсказуемыми.
"Попытка России провести крупномасштабное наступление летом остается сложным вопросом для украинских стратегов и их западных советников. По словам представителя разведки, Киев располагает достаточно хорошей разведывательной информацией о боевой обстановке и может обнаружить российские силы, которые накапливаются для потенциального нападения", - резюмируют авторы статьи.
Прогнозы окончания войны в Украине - последние новости по теме
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