На фронте будет "смертельное лето": ВСУ должны удержать линию обороны – WSJ

У оккупантов нет достаточного количества войск для большого наступления на Харьков.

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ВСУ должны сдержать линию фронта, говорят аналитики / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Несмотря на то, что в ближайшее время на поле боя вряд ли какая-то сторона может достичь решающего перелома, в этом году Украину и Россию ожидает "смертельное лето" на фронте.

Вместе с тем задача Вооруженных сил Украины на ближайшее время - с помощью нового западного вооружения удержать позиции, говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Журналисты приходят к мнению о том, что подход России в ближайшее время не изменится - оккупационное командование РФ продолжит жертвовать большим количеством людей ради достижения небольших успехов.

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Вместе с тем у оккупантов нет достаточного количества войск для большого наступления на Харьков. А если перебросить туда силы с других направлений, это приведет к ослаблению соответствующих участков фронта.

Тактика глубоких ударов

Уточняется, что в условиях, когда линия фронта почти не продвигается, получить преимущество накануне зимы Киев и Москва пытаются, осуществляя глубокие удары. При этом РФ бьет по энергетике в тылу и по позициям ВСУ на фронте с помощью планирующих авиабомб. А Украина с помощью дальнобойных ракет США атакует временно оккупированный Крым, осознавая, что имеет мало шансов в ближайшие месяцы достичь чего-то большего.

"В то время, как Россия все еще добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы довольно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, и держат себя в руках", - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель Пентагона.

Кроме того, ВСУ смогли сформировать достаточно сил для пополнения потерь и некоторых резервов. К тому же в начале большого наступления их обычно нужно в несколько раз больше.

Продвижение на фронте

Аналитики говорят о том, что Россия смогла компенсировать потери в результате пополнения личного состава. Но теперь успехи врага являются медленными и предсказуемыми.

"Попытка России провести крупномасштабное наступление летом остается сложным вопросом для украинских стратегов и их западных советников. По словам представителя разведки, Киев располагает достаточно хорошей разведывательной информацией о боевой обстановке и может обнаружить российские силы, которые накапливаются для потенциального нападения", - резюмируют авторы статьи.

Прогнозы окончания войны в Украине - последние новости по теме

Ранее американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине. Любые войны заканчиваются переговорами, но все зависит от того, что войдет в условия письменных соглашений.

Напомним, боец ВСУ сделал резонансный прогноз по окончанию войны. Развязанная Россией война против Украины вряд ли завершится в 2024-2025-х годах, считает заместитель командира батальона 47-й ОМБр Александр Гений Ширшин.

Как сообщалось ранее, война закончится, когда Путин поймет, что не может победить Украину и удержать оккупированные территории, сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал Уэсли Кларк. Война должна завершится на базе сценария, который соответствует интересам Киева.

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