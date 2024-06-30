УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

Яна Ставская
30 июня 2024, 18:15
204
Любые войны заканчиваются переговорами, но все зависит от того, что войдет в условия письменных соглашений.
Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине
Кларк дал прогноз по российско-украинской войне / Коллаж Главреда. Фото: 56-я отдельная мотопехотная бригада, BILD

Российско-украинская война закончится переговорами, но главным остается вопрос, что ляжет в основу этих письменных договоренностей, отметил в интервью Эспрессо легендарный генерал США, экс-командующий евроатлантическим контингентом в Европе Уэсли Кларк.

При этом он отметил, что не знает, каким будет ответ Соединенных Штатов, если Путин решится применить против Украины ядерное оружие.

"Эта война закончится, когда Путин поймет, что он не может победить и не может удержать части Украины, которые, как он утверждает, являются частью России. Вот как должна закончиться эта война", - пояснил Кларк.

видео дня

Основой же переговоров с Россией "должны быть результаты украинской концепции вытеснения русских, требования, которые эта концепция порождает, и решимость их выполнить в процессе реализации плана".

"Как только это начнет происходить, думаю, что Путина можно будет преодолеть. И я уверен, что он точно не прибегнет к ядерному сценарию", - считает генерал.

Кто такой генерал Уэсли Кларк?

Уэсли Кларк - генерал армии США. Командовал силами НАТО в Косово, когда он возглавлял Высший штаб союзных государств Европы с 1997 по 2000 гг.

Кларк участвовал в 2004 в выборах на пост президента от Демократической партии, однако вышел из борьбы в пользу Джона Керри.

Является автором книги "Как победить в современной войне" (Winning Modern War).

Генерал очень высоко оценил действия украинской армии в нынешней войне на Донбассе, а операцию в Дебальцево с точки зрения стратегии считает успешной и такой, что войдет в учебники современного военного дела.

Переговоры с РФ - Россия намекает на "мир", но на уступки не идет

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, в котором Россия не участвовала, оскорбленный Путин выдвинул ряд бессмысленных мирных требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только тогда Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

20 июня Путин снова начал выпрашивать переговоры с Украиной (конечно, на условиях Кремля) во время своего визита во Вьетнам. К примеру, заявил, что РФ в переговорном процессе с Украиной будет исходить из текущей ситуации, и что Россия, мол, "никогда от переговоров не отказывалась".

Эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Главреду подчеркнул, что российский диктатор путем угроз пытается побуждать, прежде всего, европейских партнеров надавить на Украину в момент начала так называемых мирных переговоров.

Ситуация на фронте тоже складывается для России не лучшим образом – сейчас продвижение оккупантов фактически застопорено. Более того, Путин не смог выйти к админграницам украинских областей, незаконно "включенных" в нелегитимную Конституцию страны-агрессора, что является для него личным поражением.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на сегодня существует только одна модель переговоров - трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Будет настоящий "ад": Украину "раскалит" почти до 40 градусов

Будет настоящий "ад": Украину "раскалит" почти до 40 градусов

18:36 Синоптик
"Только одна модель": Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным

"Только одна модель": Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным

17:16 Украина
Ранен младенец и и еще много людей: россияне ударили прямо по центру Харькова

Ранен младенец и и еще много людей: россияне ударили прямо по центру Харькова

16:57 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов 2490

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов

Азов пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара 1981

"Азов" пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара

Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной: что это значит - Горбач 1800

Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной: что это значит - Горбач

Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС 1676

Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС

Последние новости

18:36

Будет настоящий "ад": Украину "раскалит" почти до 40 градусов

18:15

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

18:06

Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу

17:22

У Украины еще одна проблема: Орбан создает ультраправую фракцию в Европарламенте

17:16

"Только одна модель": Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
17:10

"С ней опасно": украинская актриса рассказала, как Сумская "раскалывает" коллег

16:57

Ранен младенец и и еще много людей: россияне ударили прямо по центру Харькова

16:28

Соотношение потерь 6 к 1: Зеленский сказал, где гибнет больше всего россиянВидео

16:14

Враг вклинился в оборону ВСУ: названы направления продвижения РФ на востоке

Реклама
15:41

Россияне отобрали дом родителей Джамалы в Крыму: певица раскрыла их план на домВидео

15:38

Не побрезговал: Канье Уэст приехал в Россию - видеоВидео

15:18

Успехи ВСУ являются только началом: как может обернуться ситуация на фронте

15:17

У Зеленского появилась просьба к США насчет ударов ATACMS на 300 км по России

14:54

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июля: Овнам - нежданные гости, Ракам - помощь

14:46

США, Япония и Южная Корея создали "азиатскую версию НАТО": КНДР в панике

14:35

"Это наш ангел": Инна Мирошниченко впервые показала лицо приемной дочериВидео

13:44

Ни Байден, ни Трамп не победил: раскрыт главный нюанс состоявшихся дебатов

13:42

Как быстро удалить косточки из вишни: топ-5 самых простых способов

13:30

Гороскоп на завтра 1 июля: Ракам - проблемы на работе, Весам - счастливый билет

13:21

Alyona Alyona и Jerry Heil предложили Фарион в ответ на хейт "померяться бюстом"Видео

Реклама
12:59

Россия "раскачивает" в Сети новые сроки окончания войны с Украиной

12:54

В Одесской области прогремели мощные взрывы: РФ запустила баллистику

12:15

Есть улучшение ситуации: ВСУ снова удалось отодвинуть врага на Харьковщине

12:10

Плетенчук заявил о мощных взрывах в Крыму: что пытаются уничтожить ВСУ

11:59

В Россию прилетал китайский Y-20: СМИ этот рейс называют "подозрительным"

11:46

Кремль бросает на фронт мобилизованных без всякой подготовки: в ISW раскрыли детали

11:31

Украину "раскалит" до +37: синоптик ошеломила прогнозом на начало июля

11:23

Звезда сериала "Крепостная" развелась с мужем

10:59

В Украине уничтожены мощности более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС - МВФ

10:45

Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС

09:59

Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом: в ISW раскрыли причины

09:49

НАТО подозревает РФ в минировании критической подводной инфраструктуры ЕС - The Times

09:49

Для Байдена еще не все потеряномнение

09:27

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 1 июля

09:13

Необходимость деколонизации РФ: в ОБСЕ приняли важную резолюцию о России

08:07

Сразу четыре области: в России жалуются на атаку беспилотников

06:38

Как ООН игнорирует прямое участие КНДР в войне на стороне РФмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов

05:00

Мобилизация аспирантов: в Минобразования сказали, будут ли они иметь отсрочку

03:42

Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видеоВидео

Реклама
02:36

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

01:30

Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

29 июня, суббота
23:51

Байден будет бороться: чего ждать дальше?Видеоблоги

23:41

Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

23:18

Грядут тёмные времена: Израилю, Украине и Европе нужно учиться справляться самиммнение

22:41

Избиратели Байдена и Трампа отреагировали на дебаты: результат оказался неожиданным

22:16

Дети остались без отцов: на Львовщине произошла страшная трагедия в шахте

21:27

Бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ: детали от военных

21:17

Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной: что это значит - Горбач

20:41

РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем: среди погибших есть детиФото

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять