Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

Любые войны заканчиваются переговорами, но все зависит от того, что войдет в условия письменных соглашений.

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Кларк дал прогноз по российско-украинской войне / Коллаж Главреда. Фото: 56-я отдельная мотопехотная бригада, BILD

Российско-украинская война закончится переговорами, но главным остается вопрос, что ляжет в основу этих письменных договоренностей, отметил в интервью Эспрессо легендарный генерал США, экс-командующий евроатлантическим контингентом в Европе Уэсли Кларк.

При этом он отметил, что не знает, каким будет ответ Соединенных Штатов, если Путин решится применить против Украины ядерное оружие.

"Эта война закончится, когда Путин поймет, что он не может победить и не может удержать части Украины, которые, как он утверждает, являются частью России. Вот как должна закончиться эта война", - пояснил Кларк. видео дня

Основой же переговоров с Россией "должны быть результаты украинской концепции вытеснения русских, требования, которые эта концепция порождает, и решимость их выполнить в процессе реализации плана".

"Как только это начнет происходить, думаю, что Путина можно будет преодолеть. И я уверен, что он точно не прибегнет к ядерному сценарию", - считает генерал.

Кто такой генерал Уэсли Кларк? Уэсли Кларк - генерал армии США. Командовал силами НАТО в Косово, когда он возглавлял Высший штаб союзных государств Европы с 1997 по 2000 гг. Кларк участвовал в 2004 в выборах на пост президента от Демократической партии, однако вышел из борьбы в пользу Джона Керри. Является автором книги "Как победить в современной войне" (Winning Modern War). Генерал очень высоко оценил действия украинской армии в нынешней войне на Донбассе, а операцию в Дебальцево с точки зрения стратегии считает успешной и такой, что войдет в учебники современного военного дела.

Переговоры с РФ - Россия намекает на "мир", но на уступки не идет

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, в котором Россия не участвовала, оскорбленный Путин выдвинул ряд бессмысленных мирных требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только тогда Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

20 июня Путин снова начал выпрашивать переговоры с Украиной (конечно, на условиях Кремля) во время своего визита во Вьетнам. К примеру, заявил, что РФ в переговорном процессе с Украиной будет исходить из текущей ситуации, и что Россия, мол, "никогда от переговоров не отказывалась".

Эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Главреду подчеркнул, что российский диктатор путем угроз пытается побуждать, прежде всего, европейских партнеров надавить на Украину в момент начала так называемых мирных переговоров.

Ситуация на фронте тоже складывается для России не лучшим образом – сейчас продвижение оккупантов фактически застопорено. Более того, Путин не смог выйти к админграницам украинских областей, незаконно "включенных" в нелегитимную Конституцию страны-агрессора, что является для него личным поражением.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на сегодня существует только одна модель переговоров - трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.

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