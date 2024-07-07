Защитники Украины ударили по логистическому центру с танками и боеприпасами армии РФ, а также сожгли автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

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Разведчики ГУР уничтожили два военных объекта оккупантов в Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: ГУР, УНИАН

Разведчики Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с аэроразведчиками 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили два объекта российских захватчиков на оккупированной части Донецкой области.

Это произошло в субботу, 6 июля. Об успешном поражении вражеских объектов сообщило ГУР в воскресенье, 7 июля.

В Дебальцево в Донецкой области защитники Украины ударили по логистическому центру, где оккупанты хранили оборудование для танков и боеприпасы.

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В Новолуганском сожгли дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

РЭБ "Житель": чем эта система вредит ВСУ на поле боя Армия РФ приняла на вооружение систему радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" в 2008 году. С тех пор система была модернизирована. Это автоматизированная станция создания помех. Она работает в составе автоматизированного комплекса помех Р-330М1П "Диабазол" или автономно, но с меньшей эффективностью. Модуль питается от генератора, его стандартный рассчет составляет четыре человека. Система предназначена для подавления наземных станций мобильной связи GSM-900/1800, систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной системы GPS (NAVSTAR). "Житель" также помогает россиянам в радиоэлектронной разведке, автоматически обнаруживая и пеленгуя источники радиоизлучений. Кроме того, он может обмениваться данными с такими же станциями для охвата большей территории и более точного определения координат. Объекты, излучающие сигнал, отображаются на электронных топографических картах или прямоугольной сетке координат. "Когда "Житель" работает, то про любую связь в указанном диапазоне можно забыть. Ее просто не будет совсем. А две станции, работающие в паре, вполне способны оглушить миллионный город. Единственный минус — это то, что "Житель" в радиусе действия валит всех, и своих, и чужих. Поэтому в процессе работы делается оповещение по кабельному телефону для своих. Таким же образом информируют и об окончании работы", - пишет Военное обозрение. Специалист из Британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Томас Уитингтон рассказал, что российские системы "Житель" мешают ВСУ применять американские корректируемые боеприпасы JDAM.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ пошла в новое наступление на Харьковщине - в ВСУ назвали "горячие" направления. Сегодня на Харьковщине РФ нанесла девять авиаударов и сбросила 13 КАБов.

ВСУ мощно ударили на востоке Украины - подполковник раскрыл катастрофические потери РФ. За сутки враг совершил 1100 минометных и артиллерийских обстрелов, рассказал Назар Волошин.

Напомним, в ночь на 7 июля РФ атаковала Украину - силы ПВО сбили 13 вражеских дронов, в то же время ракеты сбить не удалось.

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