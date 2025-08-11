"Она уже тогда родила": что известно об общем ребенке Потапа и Каменских

Потап и Настя пока не ответили на слухи.

Настя Каменских, Потап - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Евгений Фешак раскрыл тайну Потапа и Каменских

Где живет их общий ребенок

Продюсер Люкс ФМ Евгений Фешак заявил, что у Насти Каменских и Потапа есть общий ребенок.

Как рассказал Евгений во время эфира #ністиданісовісті, у артистов родился мальчик, который живет в Испании, а звездные родители скрывают его от общественности.

Отметим, несколько лет назад певица на некоторое время исчезла из публичности, поэтому и начались разговоры о ее беременности.

"Вообще, помните, ходили слухи, когда Настя была очень "в теле", что она уже тогда родила ребенка. И они его просто скрывают. Очень долго они в отношениях и детей нет", – сказал соведущий шоу Артур Адамов.

Потап и Настя Каменских редко видятся / фото: instagram.com, Потап

Фешак же уверенно заявил, что ребенок у пары есть, ведущие даже пошутили, что мальчика назвали Педро.

Смотрите видео, где Евгений Фешак рассказал о ребенке Потапа и Каменских:

Личная жизнь Потапа

Рэпер Потап, который сбежал жить за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, ранее был женат на продюсере Ирине Горовой, у них есть общий 16-летний сын Андрей. Беглец продолжает общаться с сыном и принимает активное участие в его воспитании.

В мае 2019 года Потап женился на певице Насти Каменских после многолетнего сотрудничества в творчестве. Они часто говорят, что планируют общего ребенка, но пока не ответили на слухи о его появлении.

Потап / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

