"По-темному": Потап рассказал о своей страшной зависимости

Потап удивил своим заявлением.

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Потап - способ жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Как Потап переживает критику

Какой метод борьбы он выбрал

Украинский шоумен и рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал о своей плохой привычке.

В интервью российской актрисе Татьяне Лазаревой Потап признался, что ранее болезненно реагировал на критику в свою сторону.

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Беглец подчеркнул, что с таким наплывом негатива он ранее не встречался.

"По делу или не по делу – просто сейчас это круто: поговорить о Потапе, "помочить" Потапа, причем с обеих сторон", – отметил рэпер.

Настя Каменских с Потапом / фото: instagram.com, Настя Каменских

А вот метод борьбы с критикой он выбрал не наилучший, хотя сейчас взялся за правильный способ жизни и заметно похудел.

"Я бухал по-темному. Я старался заниматься спортом, но пока не научишься, не проработаешь это – ничего не помогает", – сказал Потап.

Смотрите видео интервью Потапа:

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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