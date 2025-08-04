"По-темному": Потап рассказал о своей страшной зависимости

Кратко:
- Как Потап переживает критику
- Какой метод борьбы он выбрал
Украинский шоумен и рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал о своей плохой привычке.
В интервью российской актрисе Татьяне Лазаревой Потап признался, что ранее болезненно реагировал на критику в свою сторону.
Беглец подчеркнул, что с таким наплывом негатива он ранее не встречался.
"По делу или не по делу – просто сейчас это круто: поговорить о Потапе, "помочить" Потапа, причем с обеих сторон", – отметил рэпер.
А вот метод борьбы с критикой он выбрал не наилучший, хотя сейчас взялся за правильный способ жизни и заметно похудел.
"Я бухал по-темному. Я старался заниматься спортом, но пока не научишься, не проработаешь это – ничего не помогает", – сказал Потап.
Смотрите видео интервью Потапа:
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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