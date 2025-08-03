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Настя Каменских раскрыла правду о браке с Потапом: "Никуда и никогда"

Анна Подгорная
3 августа 2025, 13:42
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NK уже давно "разводят" с мужем - певица устала молчать.
Потап, Настя Каменских
Настя Каменских личная жизнь - NK высказалась о браке с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Кратко:

  • Настя Каменских отреагировала на слухи о проблемах в отношениях с Потапом
  • Певица со сцены сделала признание о своем браке

Украинская певица Настя Каменских дала концерт в Одессе, во время которого прокомментировала отношения со своим мужем, музыкальным продюсером и исполнителем Потапом (Алексей Потапенко). Последние несколько лет паре приписывают проблемы в браке в связи с тем, что муж и жена живут в разных странах - Каменских сейчас в Украине, а Потапенко мотается по зарубежью с новыми проектами.

NK решила поставить точку в слухах о разрыве с артистом. Она отметила, что любовь, если она настоящая, длится вечно, и пожелала слушателям встретить такое же крепкое чувство, как у нее с Потапом.

"Настоящая любовь никуда никогда не исчезает, как у нас с Лешей. Я хочу, чтобы вы любили друг друга и чтобы эта любовь всегда была внутри вас", - заявила Настя Каменских со сцены.

Смотрите видео, как Настя Каменских прокомментировала брак с Потапом:

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О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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