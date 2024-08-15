'Путин это осознает': операция ВСУ на Курщине может разрушить путинский режим - Чаленко

Начав операцию в Курской области, Украина уже взяла на себя ответственность. В случае предоставления разрешения бить дальнобойным вооружением по тылу в стране-агрессоре России, это уже не будет считаться повышением эскалации. Фактически "красные линии" уже исчезли.
Российскому диктатору Путину не нравится та информация, которую ему докладывают о ситуации на Курщине. Глава Кремля пытается понять, где границы его собственного прокола и где Украина может достичь стратегического успеха. Такое мнение высказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, сообщает 24 канал.
В то же время Чаленко отметил, что операция украинских военных на Курщине может вообще заложить дополнительные основы для разрушения путинского режима, и глава Кремля осознает это.
Однако определенные страны Запада до сих пор против этого, ведь боятся последствий, которые могут возникнуть после дворцового переворота или какой-то смуты в России. В то же время Путин своими действиями в очередной раз показал, что он не хочет идти на переговоры и обменивать военнопленных.
"Путин является не договороспособным - это сигнал для Запада. Если не хотите разрушать Россию, то надо делать прямые контакты с российской элитой для поиска преемника, который сможет внедрить соответствующие вещи в жизнь и вернуть мир в европейскую часть", - подчеркнул Чаленко.
Операция в Курской области - последние новости
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили на Курщине еще 4 села и продвигаются дальше. По данным аналитика Bild по анализу открытых данных, ВСУ продолжают продвижение в Курской области и смогли освободить 4 населенных пункта.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о боях под Курском. Ни эксперты, ни западные военно-политические круги чиновников не знают конечной цели Курской операции.
Напомним, у Зеленского назвали цель боев на Курщине. Советник главы Офиса президента отметил, что целью операции в Курской области является защита гражданского населения областей Украины, граничащих с Россией. По словам Михаила Подоляка, Украина не заинтересована в оккупации.
Читайте также:
- Авиакатастрофа истребителей Rafale во Франции: Макрон сообщил детали
- "Шансов удержать не было": РФ оккупировала еще два населенных пункта
- Мощный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред