'Путин это осознает': операция ВСУ на Курщине может разрушить путинский режим - Чаленко

Глава Кремля дал сигнал Западу, что он не договороспособен. Если Запад не хочет развала РФ, то должен говорить с российской элитой и искать преемника Путину.

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Операция ВСУ на Курщине может разрушить путинский режим/ коллаж: Главред, фото: скрин

Начав операцию в Курской области, Украина уже взяла на себя ответственность. В случае предоставления разрешения бить дальнобойным вооружением по тылу в стране-агрессоре России, это уже не будет считаться повышением эскалации. Фактически "красные линии" уже исчезли.

Российскому диктатору Путину не нравится та информация, которую ему докладывают о ситуации на Курщине. Глава Кремля пытается понять, где границы его собственного прокола и где Украина может достичь стратегического успеха. Такое мнение высказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, сообщает 24 канал.

В то же время Чаленко отметил, что операция украинских военных на Курщине может вообще заложить дополнительные основы для разрушения путинского режима, и глава Кремля осознает это.

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Однако определенные страны Запада до сих пор против этого, ведь боятся последствий, которые могут возникнуть после дворцового переворота или какой-то смуты в России. В то же время Путин своими действиями в очередной раз показал, что он не хочет идти на переговоры и обменивать военнопленных.

"Путин является не договороспособным - это сигнал для Запада. Если не хотите разрушать Россию, то надо делать прямые контакты с российской элитой для поиска преемника, который сможет внедрить соответствующие вещи в жизнь и вернуть мир в европейскую часть", - подчеркнул Чаленко.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили на Курщине еще 4 села и продвигаются дальше. По данным аналитика Bild по анализу открытых данных, ВСУ продолжают продвижение в Курской области и смогли освободить 4 населенных пункта.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о боях под Курском. Ни эксперты, ни западные военно-политические круги чиновников не знают конечной цели Курской операции.

Напомним, у Зеленского назвали цель боев на Курщине. Советник главы Офиса президента отметил, что целью операции в Курской области является защита гражданского населения областей Украины, граничащих с Россией. По словам Михаила Подоляка, Украина не заинтересована в оккупации.

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