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Авиакатастрофа истребителей Rafale во Франции: Макрон сообщил детали

Степан Гафтко
15 августа 2024, 02:50
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Во Франции разбились два истребителя, президент Макрон рассказал о деталях трагического инцидента.
Авиакатастрофа истребителей Rafale во Франции: Макрон сообщил детали
Во Франции разбились два истребителя / коллаж: Главред, фото: Википедия

Два французских истребителя разбились накануне в горах, инцидент произошел между горами Вогезы и Мьорт-и-Мозель. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

По словам чиновника, трагедия произошла еще утром.

"Авария с участием двух Rafales 3/4 Aquitaine Transformation Squadron произошла в Мьорт-и-Мозель. Одного из пилотов нашли, поиски других продолжаются", - говорится в сообщении.

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Как сообщают западные СМИ, авария произошла после того, как один из самолетов возвращался после дозаправки из Германии и столкнулся с другим воздушным судном. В одном истребителе было два человека, в другом был один пилот.

"Один пилот успел катапультироваться перед катастрофой. Раненый подполковник находится в сознании и, как сообщается, был доставлен в больницу Тула. Других военнослужащих (лейтенанта и капитана) сейчас разыскивают службы по чрезвычайным ситуациям. Это студент-пилот и его инструктор", - рассказали в Министерстве обороны страны.

Спецслужбы Франции не разглашают точное место падения самолетов, но говорят, что это случилось в лесу между горами, где уже нашли много обломков.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после окончания поисковой экспедиции были найдены тела пилотов, которых искали ранее.

"Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьена Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в результате авиакатастрофы во время учебной миссии Rafale. Нация разделяет горе их семей и братьев по оружию на авиабазе 113 в Сен-Дизье", - написал он в сети Х.

Истребитель Rafale

Дассо "Рафаль" (фр. Dassault Rafale, букв. "Шквал") - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией "Dassault Aviation". Совершил первый полет 4 июля 1986 г. С 2000 г. эксплуатируется ВВС и ВМС Франции. В 2009 году Министерство обороны Франции заказало дополнительно 60 истребителей. Также заключен контракт на поставку истребителей в Бразилию.

Авиакатастрофы в мире - последние новости

Напомним, ранее в Бразилии разбился пассажирский самолет, на борту было 60 человек, к сожалению, все они погибли.

Напомним, 27 июля во время учебного полета разбился самолет К-10 Swift. В результате аварии погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Также 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан потерпел крушение вертолет Ми-171, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси. Вертолет совершил жесткую посадку вблизи города Джольфа, в 600 км к северо-западу от Тегерана.

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Франция авиакатастрофа Эммануэль Макрон
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