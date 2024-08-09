На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет совершал регулярный рейс, однако во время осуществления посадки он внезапно начал терять высоту.

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В Барзилии самолет врезался в землю / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В пятницу, 9 августа, в бразильском штате Сан-Паулу разбился пассажирский самолет. Он перевозил более полусотни пассажиров. Об этом сообщило издание Aeroin.

Самолет ATR 72, принадлежащий компании Voepass (ранее Passaredo), упал в городе Виньедо, расположенном во внутренней части Сан-Паулу. Он выполнял регулярный рейс из Каскавела (штат Парана) в международный аэропорт Гуарульюс в Сан-Паулу.

На кадрах видно, как самолет резко теряет высоту и снижается по спирали. Затем он с большой скоростью врезался в землю и загорелся. На видео слышен звук мощного взрыва, а затем в небо поднялся огромный столб черного дыма.

видео дня

Смотрите видео, где пассажирский самолет падает:

По официальной информации Voepass, на борту самолета находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Однако пока информации о погибших и пострадавших нет.

Авиакомпания обнародовала заявление, в котором отметила, что все необходимые меры для поддержки пассажиров, экипажа и их семей уже принимаются.

"У нас пока нет дополнительной информации об аварии, поэтому мы просим не разглашать и не делиться любой информацией об операции с людьми, которые не участвуют в операциях Voepass. Voepass уже принимает все необходимые меры для поддержки и помощи пассажирам, экипажу и их семьям...Вскоре мы поделимся новой информацией", - говорится в сообщении.

Правительство Бразилии направило следователей на место катастрофы для проведения расследования и установления причин катастрофы.

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