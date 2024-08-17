РФ ударила по жилым многоэтажкам Мирнограда: есть погибшие и раненые

Россияне попали в недостроенный 9-этажный дом, рассказал Вадим Филашкин.

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РФ ударила по жилым домам Мирнограда / t.me/VadymFilashkin

Российские оккупационные войска в субботу сбросили управляемую авиабомбу на девятиэтажное недостроенное жилое здание в Мирнограде Донецкой области.

В результате чего уже известно об одном погибшем и пострадавших, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. Он также опубликовал соответствующее фото.

"По меньшей мере, 3 человека ранены в результате обстрела Мирнограда. Сегодня вечером город снова попал под вражеский огонь. Россияне попали в недостроенную 9-этажку", - сказано в его телеграм-канале.

видео дня

По словам Филашкина, достоверно известно о трех раненых. Вероятно, есть и другие пострадавшие. В настоящее время эта информация устанавливается.

"Спасательная операция продолжается. Будьте ответственны! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул глава ОВА.

Позднее он добавил, что уже известно об одном погибшем и четырех раненых.

Смотрите видео - РФ ударила по Мирнограду:

/ Скриншот

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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Известно, что ПВО удалось сбить все российские "Шахеды". Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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/ Инфографика: Главред

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