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РФ ударила по жилым многоэтажкам Мирнограда: есть погибшие и раненые

Алексей Тесля
17 августа 2024, 18:52
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Россияне попали в недостроенный 9-этажный дом, рассказал Вадим Филашкин.
Мирноград
РФ ударила по жилым домам Мирнограда / t.me/VadymFilashkin

Российские оккупационные войска в субботу сбросили управляемую авиабомбу на девятиэтажное недостроенное жилое здание в Мирнограде Донецкой области.

В результате чего уже известно об одном погибшем и пострадавших, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. Он также опубликовал соответствующее фото.

"По меньшей мере, 3 человека ранены в результате обстрела Мирнограда. Сегодня вечером город снова попал под вражеский огонь. Россияне попали в недостроенную 9-этажку", - сказано в его телеграм-канале.

видео дня

По словам Филашкина, достоверно известно о трех раненых. Вероятно, есть и другие пострадавшие. В настоящее время эта информация устанавливается.

"Спасательная операция продолжается. Будьте ответственны! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул глава ОВА.

Позднее он добавил, что уже известно об одном погибшем и четырех раненых.

Смотрите видео - РФ ударила по Мирнограду:

Screenshot
/ Скриншот

Что такое КАБ?

КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.

Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удары РФ по территории Украины - последние новости по теме

Напомним, российские оккупанты ранее атаковали Украину шахедами. Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

Известно, что ПВО удалось сбить все российские "Шахеды". Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Кроме того, во время массированной атаки на Киев, которая, по наблюдениям аналитиков стала рекордной по количеству использованных дронов, Россия применила новый тип удара.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

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