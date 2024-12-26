Предприятие из Кривого Рога поставило ВСУ 20 тысяч бракованных спальников на 30 млн

Кратко:
- ГБР проводит расследование в деле о поставке некачественных спальников
- Директор предприятия из Кривого Рога получил подозрение
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении директору предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков низкого качества на сумму 30 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-служба ГБР, согласно данным экспертизы, спальные мешки не отвечали техническим требованиям. В частности, ткань не соответствовала заявленным характеристикам, а также отсутствовали важные элементы – флисовая подкладка и слой специальной ткани, обеспечивающей герметичность. Поэтому спальники не могли использоваться по назначению.
Военная часть подала иск в суд с требованием возместить штраф в 6 миллионов гривен и заменить мешки качественными. Суд удовлетворил иск в полном объеме.
В настоящее время продолжается следствие. ГБР также проверяет возможную причастность должностных лиц воинской части к этому правонарушению.
Как сообщал Главред, ранее в ГБР сообщили, что сотрудники Одесского районного ТЦК, вероятно, требовали у военнообязанных деньги на блокпостах и предлагали "помощь" в оформлении отсрочки от мобилизации.
Также правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.
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Что такое ГБР?
Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.
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