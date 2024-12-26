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Предприятие из Кривого Рога поставило ВСУ 20 тысяч бракованных спальников на 30 млн

Анна Ярославская
26 декабря 2024, 12:02
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Военная часть подала иск в суд с требованием возместить штраф в 6 миллионов гривен и заменить мешки качественными.
Спальные мешки
Поставленные спальные мешки не могли использоваться по назначению. / Фото: t.me/DBRgovua

Кратко:

  • ГБР проводит расследование в деле о поставке некачественных спальников
  • Директор предприятия из Кривого Рога получил подозрение

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении директору предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков низкого качества на сумму 30 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба ГБР, согласно данным экспертизы, спальные мешки не отвечали техническим требованиям. В частности, ткань не соответствовала заявленным характеристикам, а также отсутствовали важные элементы – флисовая подкладка и слой специальной ткани, обеспечивающей герметичность. Поэтому спальники не могли использоваться по назначению.

видео дня

Военная часть подала иск в суд с требованием возместить штраф в 6 миллионов гривен и заменить мешки качественными. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

В настоящее время продолжается следствие. ГБР также проверяет возможную причастность должностных лиц воинской части к этому правонарушению.

Как сообщал Главред, ранее в ГБР сообщили, что сотрудники Одесского районного ТЦК, вероятно, требовали у военнообязанных деньги на блокпостах и предлагали "помощь" в оформлении отсрочки от мобилизации.

Также правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

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Что такое ГБР?

Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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