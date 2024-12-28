'Что бы там Путин ни сказал': Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

Главные тезисы Зеленского:
- Украина импортирует 19% электроэнергии через Словакию
- Правительство будет работать с европейскими партнерами для сохранения энергетической стабильности
- Вскоре состоятся несколько важных кардровых решений
Украинские чиновники вместе с Еврокомиссией должны принять все меры для сохранения стабильности европейских энергетических правил и системы на фоне шантажа премьера Словакии Роберта Фицо. Готовятся несколько важных кадровых решений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Глава государства рассказал, что обсудил ситуацию с угрозами Фицо о прекращении поставок электроэнергии из Словакии в Украину с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко.
"Заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию - около 19% в общем объеме. Работаем с другими соседями в ЕС", - сказал Зеленский.
Президент поручил чиновникам делать все вместе с Еврокомиссией и со всеми европейскими партнерами, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.
"Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", - подчеркнул он.
Зеленский также анонсировал важные кадровые изменения в Украине. По его словам, соответствующие указы появятся в ближайшее время.
Угрозы Фицо "энергоблокадой" - последние новости
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает прекратить поставки электроэнергии Украине, если Киев остановит транзит российского газа через ее территорию после 1 января. Он заявил, что Словакия оценит ситуацию и в случае необходимости примет "взаимные меры".
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Фицо, вероятно, получил приказ от Путина создать "второй энергетический фронт" против Украины. Он отметил, что Украина нуждается в импорте электричества из-за повреждения энергетических объектов, а благодаря помощи международных партнеров избежала блэкаута.
Как сообщал Главред, МИД Украины заявил, что угрозы премьера Словакии Роберта Фицо отключить электроэнергию Украине являются бессмысленными, поскольку Украина платит за импорт электроэнергии. В министерстве подчеркнули, что Фицо фактически поддерживает политику Путина, пытаясь сохранить энергетическую зависимость Европы от России.
Читайте также:
- "Помощь Путину аморальна": Зеленский резко отреагировал на визит Фицо в РФ
- Фицо нарвался на критику: в Литве и Чехии резко высказались о "вояже" в Москву
- "Позорная политика": в МИД разнесли Фицо после его встречи с Путиным в Москве
Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред