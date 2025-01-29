Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

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- Над Украиной зафиксированы ударные дроны "Шахед"
- Силы ПВО отражают российские атаки дронами
Российские войска запустили ударные дроны типа "Шахед" в направлении Украины. В нескольких регионах объявлена воздушная тревога, а силы ПВО активно работают. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Первые беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Украины после 19:00. В дальнейшем количество дронов значительно возросло.
По состоянию на 23:13 зафиксированы следующие направления движения:
- на границе Сумской и Полтавской областей, курс северо-западный;
- в северо-западной части Харьковской области, курс северо-западный;
- южнее города Каменское (Днепропетровская область), курс западный;
- в южной части Полтавской области, курс западный.
По состоянию на 00:01 военные сообщали о новых перемещениях дронов:
- в центральной части Кировоградской области, курс западный;
- в центральной части Полтавской области, курс южный;
- на границе Полтавской и Сумской областей, курс северо-западный;
- в западной части Днепропетровской области, с постоянными изменениями курса;
- из Херсонской области в направлении Николаевской.
Взрывы в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Николаеве прогремели взрывы. Зафиксирован "прилет" по предприятию.
К сожалению, удар унес две жизни. Погибли женщины - они были работницами предприятия.
Также рассказывалось, что сбили за 28 января. Противник атаковал 100-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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