Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

Вражеские дроны движутся из Херсонской области в Николаевскую.

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Российские дроны движутся к центру Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts.in

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Над Украиной зафиксированы ударные дроны "Шахед"

Силы ПВО отражают российские атаки дронами

Российские войска запустили ударные дроны типа "Шахед" в направлении Украины. В нескольких регионах объявлена воздушная тревога, а силы ПВО активно работают. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Первые беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Украины после 19:00. В дальнейшем количество дронов значительно возросло.

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По состоянию на 23:13 зафиксированы следующие направления движения:

на границе Сумской и Полтавской областей, курс северо-западный;

в северо-западной части Харьковской области, курс северо-западный;

южнее города Каменское (Днепропетровская область), курс западный;

в южной части Полтавской области, курс западный.

​ Shahed 136 / Инфографика: Главред ​

По состоянию на 00:01 военные сообщали о новых перемещениях дронов:

в центральной части Кировоградской области, курс западный;

в центральной части Полтавской области, курс южный;

на границе Полтавской и Сумской областей, курс северо-западный;

в западной части Днепропетровской области, с постоянными изменениями курса;

из Херсонской области в направлении Николаевской.

Взрывы в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Николаеве прогремели взрывы. Зафиксирован "прилет" по предприятию.

К сожалению, удар унес две жизни. Погибли женщины - они были работницами предприятия.

Также рассказывалось, что сбили за 28 января. Противник атаковал 100-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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