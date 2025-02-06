"Придется оставить оккупированные территории": Фесенко назвал способ договориться с РФ

Украине придется оставить оккупированные территории под контролем РФ для выхода на соглашение о прекращении огня, но Киев не признает их российскими.

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Фесенко назвал способ договориться с РФ/ коллаж: Главред, фото: Главред, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

Основные тезисы Фесенко:

Чтобы выйти на соглашение о прекращении огня, надо стабилизировать линию фронта

Но если будет согласована линия соприкосновения, то оккупированные территории останутся под контролем РФ

Однако Украина не признает эти территории российскими

Чтобы Украина и страна-агрессор Россия вышли на соглашение о прекращении огня, нужно стабилизировать линию фронта, прежде всего на Донбассе. Но если будет согласована линия соприкосновения, это будет означать, что оккупированные территории останутся под контролем России, как и Крым.

Однако хоть оккупированные территории и останутся под контролем РФ, Украина не признает их российскими. Это будет формула баланса интересов. Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"Могу сказать, что общественное мнение это понимает и потенциально поддерживает компромиссный вариант. Ситуация будет примерно такая, как с Крымом. Мы Крым не контролируем? Нет. Мы отказываемся от Крыма? Нет. Вот вам ответ, как оно будет. Если мы согласимся (а скорее всего, если Россия согласится, то мы точно согласимся) на прекращение огня по линии соприкосновения, то это означает, что оккупированные территории останутся под контролем России. Другое дело, что эта линия должна быть стабильной, а сейчас стабильной линии фронта нет. Это и будет главной проблемой", - отметил Фесенко.

Он отметил, что, судя по опросам КМИС, общественное мнение как минимум на 60% поддерживает такой вариант. В то же время наши граждане хотят членства в НАТО и Евросоюзе как гарантий безопасности. Фесенко отметил, что это и есть тот баланс интересов, тот минимальный уступок в территориальном вопросе, на который мы можем согласиться. В то же время он подчеркнул, что это не отказ от территорий.

"На Западе часто пишут о "территориальных уступках". Но юридически Украина не должна на это соглашаться. Однако могут быть нюансы, касающиеся неаннексированных территорий, которые сейчас под оккупацией России. Когда говорят, что Россия может оставить себе Донбасс и Крым, а нам вернут южные области - скажу откровенно, я в это не верю. Они не будут отдавать территории, которые аннексировали. Просто не будут", - отметил он.

Также, по словам Фесенко, может быть взаимный обмен территориями, если украинские военные сохранят Курский плацдарм. Тогда можно будет договориться, что защитники Украины выходят из Курской области, и российские оккупанты взамен выходят из Харьковской области. По словам эксперта, такой вариант возможен.

"А там, где россияне уже аннексировали, они нам ничего не отдадут, так же, как и мы не собираемся отдавать им Херсон или Запорожье, как того хочет Путин. Поэтому здесь может быть зафиксирована реальная линия фронта как линия соприкосновения", - подытожил он.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:

Возможны ли мирные переговоры с Россией - последние новости

Ранее Главред сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с Путиным. Если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины, Зеленский не откажется от переговоров с РФ.

Также Зеленский назвал главный компромисс в условиях окончания войны и переговорах с Путиным. Украина не может нарушать Конституцию, поэтому захваченные оккупантами территории нельзя называть российскими, заявил президент Владимир Зеленский.

Ранее также сообщалось, что у Трампа хотят заставить Путина уйти в отставку - в СМИ раскрыли важные детали. Некоторые официальные лица считают, что Трамп понимает необходимость большего давления на Россию.

Напомним, сообщалось, что мирный план Трампа представят на следующей неделе - СМИ раскрыли, что в него войдет. Специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции, отмечают СМИ.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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