Условие окончания войны и переговоры с Путиным: Зеленский о главном компромиссе

Выборы в Украине пройдут после завершения горячей фазы войны, подчеркнул Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/uslovie-okonchaniya-voyny-i-peregovory-s-putinym-zelenskiy-o-glavnom-kompromisse-10636874.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский назвал условие прекращения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отбельная танковая бригада

Главное:

Украина уже идет на компромисс, соглашаясь на переговоры с Путиным

Выборы в Украине пройдут после завершения горячей фазы войны

Украина не может нарушать Конституцию, поэтому захваченные оккупантами территории нельзя называть российскими, заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы не можем признавать оккупированные территории российскими", - подчеркнул он в интервью журналисту Пирсу Моргану.

видео дня

Президент говорит, что эти земли временно оккупированы российскими оккупационными войсками.

"Независимо от того, чего хочет Путин или кто-то другой за границей, мы никогда не признаем их российскими. Не может быть компромиссов по вопросу суверенитета", - сказал он.

Выборы в Украине

Вместе с тем глава государства сказал, что выборы в Украине пройдут после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения.

"Мы защищаем демократию, и выборы очень важны. Но будем откровенны: прекращение военного положения сейчас – это именно то, чего хочет Путин. Если военное положение будет упразднено, большая часть нашей армии вернется домой – это их право. Но кто тогда будет защищать Украину? Без гарантий безопасности Россия вторгнется снова", - предупредил он.

Компромисс ради переговоров

В то же время президент отметил, что Украина уже идет на компромисс, соглашаясь на переговоры с диктатором Владимиром Путиным, который является убийцей и террористом.

"Путин – убийца и террорист. Это факт. И если наши союзники считают, что дипломатия – это путь вперед, то будем честными: разве даже единственный разговор с Путиным не компромисс? Разговор с убийцей – это уже компромисс и для Украины, и для всего цивилизованного мира", - сказал он.

Прекращение войны и гарантии безопасности

Кроме того, Зеленский также прокомментировал усилия президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны в Украине.

"Мы верим, что Президент Трамп хочет добиться успеха в этой ситуации. А успех означает победу здравого смысла, требующего прекращения войны и предоставления Украине крепких гарантий безопасности. По меньшей мере, гарантирование того, что Путин никогда не вернется с новым вторжением", - указал он.

Вступление Украины в НАТО

Глава государства уверен в том, что лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО.

"Минска-3" не будет. Это не гарантия сохранности. Украине нужны реальные гарантии. НАТО гарантирует, что Путин вряд ли вторгнется снова. НАТО также укрепляет свою собственную безопасность благодаря сотням тысяч украинских военнослужащих. Это очень важно для всех", - добавил он.

/ Инфографика: Главред

Ранее Зеленский ответил на упреки относительно "нелегитимности". Президент Украины объяснил, что во время военного положения нельзя провести выборы из-за ряда причин.

Напомним, ранее Зеленский жестко "умыл" пропагандиста Карлсона. Такер Карлсон полностью повторяет слова Владимира Путина, подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал ранее Главред, Зеленский согласился на переговоры с Путиным. Если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины, Зеленский не откажется от переговоров с РФ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред