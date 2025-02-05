Условие окончания войны и переговоры с Путиным: Зеленский о главном компромиссе

Главное:
- Украина уже идет на компромисс, соглашаясь на переговоры с Путиным
- Выборы в Украине пройдут после завершения горячей фазы войны
Украина не может нарушать Конституцию, поэтому захваченные оккупантами территории нельзя называть российскими, заявил президент Владимир Зеленский.
"Мы не можем признавать оккупированные территории российскими", - подчеркнул он в интервью журналисту Пирсу Моргану.
Президент говорит, что эти земли временно оккупированы российскими оккупационными войсками.
"Независимо от того, чего хочет Путин или кто-то другой за границей, мы никогда не признаем их российскими. Не может быть компромиссов по вопросу суверенитета", - сказал он.
Выборы в Украине
Вместе с тем глава государства сказал, что выборы в Украине пройдут после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения.
"Мы защищаем демократию, и выборы очень важны. Но будем откровенны: прекращение военного положения сейчас – это именно то, чего хочет Путин. Если военное положение будет упразднено, большая часть нашей армии вернется домой – это их право. Но кто тогда будет защищать Украину? Без гарантий безопасности Россия вторгнется снова", - предупредил он.
Компромисс ради переговоров
В то же время президент отметил, что Украина уже идет на компромисс, соглашаясь на переговоры с диктатором Владимиром Путиным, который является убийцей и террористом.
"Путин – убийца и террорист. Это факт. И если наши союзники считают, что дипломатия – это путь вперед, то будем честными: разве даже единственный разговор с Путиным не компромисс? Разговор с убийцей – это уже компромисс и для Украины, и для всего цивилизованного мира", - сказал он.
Прекращение войны и гарантии безопасности
Кроме того, Зеленский также прокомментировал усилия президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны в Украине.
"Мы верим, что Президент Трамп хочет добиться успеха в этой ситуации. А успех означает победу здравого смысла, требующего прекращения войны и предоставления Украине крепких гарантий безопасности. По меньшей мере, гарантирование того, что Путин никогда не вернется с новым вторжением", - указал он.
Вступление Украины в НАТО
Глава государства уверен в том, что лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО.
"Минска-3" не будет. Это не гарантия сохранности. Украине нужны реальные гарантии. НАТО гарантирует, что Путин вряд ли вторгнется снова. НАТО также укрепляет свою собственную безопасность благодаря сотням тысяч украинских военнослужащих. Это очень важно для всех", - добавил он.
Ранее Зеленский ответил на упреки относительно "нелегитимности". Президент Украины объяснил, что во время военного положения нельзя провести выборы из-за ряда причин.
Напомним, ранее Зеленский жестко "умыл" пропагандиста Карлсона. Такер Карлсон полностью повторяет слова Владимира Путина, подчеркнул Владимир Зеленский.
Как сообщал ранее Главред, Зеленский согласился на переговоры с Путиным. Если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины, Зеленский не откажется от переговоров с РФ.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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