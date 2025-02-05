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"Прекрати лизать зад Путину": Зеленский жестко "умыл" пропагандиста Карлсона

Алексей Тесля
5 февраля 2025, 09:05
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Такер Карлсон полностью повторяет слова Владимира Путина, подчеркнул Владимир Зеленский.
Такер Карлсон, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский ответил на оскорбления Такера Карлсона / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Основное:

  • Карлсон намеренно дезинформирует людей и повторяет нарративы Кремля
  • Карлсону надо глубже понимать, что происходит в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что американский пропагандист Такер Карлсон работает на российского диктатора Владимира Путина.

Как подчеркнул он в интервью английскому журналисту Пирсу Моргану, Карлсон полностью повторяет слова Путина.

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"Кажется мне, ему надо глубже понимать, что происходит в Украине, прекратить работать на Путина, прекратить лизать его зад. Честно", - добавил президент.

По его словам, Карлсон намеренно дезинформирует людей и повторяет нарративы Кремля.

Что предшествовало

Ранее Карлсон во время интервью с журналистом Пирсом Морганом повторил нарративы Кремля.

"Его (Зеленского, ред.) не выбирали. Он руководит страной с помощью силы. Он убивает своих оппонентов. Он убил многих людей ... Почему бы ты лично должен поддерживать диктатора, богатеющего войной в своей стране, кто запрещает христианскую конфессию и кто убивает своих политических оппонентов", – заявил американский пропагандист.

Кроме того, Карлсон также назвал украинского президента "лакеем западных государств".

Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина. Он утверждает, что бывший госсекретарь Блинкен якобы был главным инициатором покушения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский смачно припечатал Путина. Переговоры с РФ о завершении войны можно вести с позиции силы, уверен Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, Карлсон заявил, что его команда на протяжении года пыталась провести интервью с Владимиром Зеленским. Он утверждает, что переговоры были сорваны американским правительством и посольством США в Киеве.

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Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года. Основатель и владелец собственного независимого потокового сервиса "Tucker Carlson Network".

Карлсон считается одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.

В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки.

Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист и выступает против участия США в международных конфликтах.

24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона. Решение принял лично медиамагнат Руперт Мердок - владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News.

Такер Карлсон - сторонник теорий заговоров. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, а в Украине, мол, есть американские лаборатории по производству биологического оружия.

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