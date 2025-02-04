Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Я открыт для выборов": Зеленский ответил на упреки относительно "нелегитимности"

Руслана Заклинская
4 февраля 2025, 23:40
156
Президент Украины объяснил, что во время военного положения нельзя провести выборы из-за ряда причин.
'Я открыт для выборов': Зеленский ответил на упреки относительно 'нелегитимности'
Выборы возможны только после войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Что сказал Зеленский:

  • Провести выборы во время войны невозможно
  • Миллионы украинцев не смогут принять участие в выборах из-за боевых действий и оккупации
  • Выборы состоятся после завершения войны и отмены военного положения

В Украине невозможно провести выборы во время военного положения по ряду юридических и практических причин. На предыдущих выборах 73% граждан избрали президентом Владимира Зеленского. Об этом президент Украины заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

"Что касается моей легитимности, то меня выбрали 73% населения страны. 73%. И вы знаете, я всегда говорил, что я открыт для любых выборов. Да, во время войны не может быть никаких выборов. Необходимо изменить законодательство, конституцию и так далее. Это большие трудности. Но есть и не юридические, а очень человеческие (трудности - Гравред)", - сказал глава государства.

видео дня

По его словам, из-за боевых действий и временной оккупации территорий, миллионы украинцев не смогут принять участие в выборах. Если сейчас провести выборы, проголосовать не смогут военные, люди на временно оккупированных территориях и за рубежом.

"Несомненно, война закончится, закончится горячая фаза войны, и тогда, когда закончится военное положение, тогда, безусловно, будут назначены выборы. Это необходимо. Мы защищаем демократию, поэтому это необходимо", - отметил Зеленский.

В то же время президент обратил внимание на то, что отменить военное положение сейчас невозможно, поскольку это выгодно России. Отмена военного положения приведет к тому, что большинство военных оставит фронт и вернется к своим семьям, что создаст угрозу для безопасности Украины.

"Кто будет нас защищать? Какие гарантии безопасности есть у Украины? Почему Россия снова не придет, чтобы оккупировать наши земли? Придет! Без гарантий безопасности это невозможно, поэтому нам нужны ответы на эти вопросы", - подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры с РФ - главное

Напомним, 24 января лидер РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам для завершения войны в Украине, но отметил, что диалог невозможен из-за решения Совета национальной безопасности Украины, которое запрещает переговоры с Кремлем. Путин считает, что западные союзники должны заставить Зеленского снять этот запрет.

В ответ руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Путин пытается продвигать переговоры на нереальных условиях. По его словам, Путин хочет решать судьбу Европы без ее участия и обсуждать Украину без Украины.

Кремлевский диктатор также заявил, что президент Зеленский не имеет права заключать мирный договор из-за своей "нелегитимности". Путин цинично утверждает, что переговоры с Украиной будут признаны нелегитимными, если не отменить указ Зеленского о запрете переговоров с РФ.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к переговорам с Владимиром Путиным, если это станет единственным путем к миру для Украины. В интервью Пирсу Моргану он подчеркнул, что готов сидеть за столом переговоров, если это позволит сохранить жизни людей.

Читайте также:

Кто такой Пирс Морган?

Пирс Стефан Пью-Морган - английский телеведущий, журналист, писатель и медиа-персонаж. Свою карьеру он начал в 1988 году в таблоиде The Sun. В 1994 году, в возрасте 29 лет, Руперт Мердок назначил его редактором News of the World, что сделало его самым молодым редактором британской национальной газеты за более чем полвека.

Как телеведущий, Морган вел ток-шоу ITV "Истории жизни Пирса Моргана" (2009-2020), ток-шоу "Пирс Морган в прямом эфире" на CNN (2011-2014) и был соведущим программы "Завтрак" на ITV "Доброе утро, Британия" (2015-2021). Также он был ведущим "TalkTV" (теперь известного как Talk), ведя программу "Piers Morgan Uncensored" с 2022 по 2024 год, прежде чем перенести шоу на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский президентские выборы в Украине выборы в Украине новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Киев "разрывают" взрывы: Россия запустила дроны-камикадзе - где еще есть угроза

Киев "разрывают" взрывы: Россия запустила дроны-камикадзе - где еще есть угроза

00:50Украина
"Точные цифры": Зеленский раскрыл потери Украины - сколько героев унесла война

"Точные цифры": Зеленский раскрыл потери Украины - сколько героев унесла война

00:10Украина
Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

22:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Гороскоп на сегодня 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Гороскоп на сегодня 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Крысам - неприятности, Быкам - переедание

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Крысам - неприятности, Быкам - переедание

Последние новости

00:50

Киев "разрывают" взрывы: Россия запустила дроны-камикадзе - где еще есть угроза

00:10

"Точные цифры": Зеленский раскрыл потери Украины - сколько героев унесла война

04 февраля, вторник
23:40

"Я открыт для выборов": Зеленский ответил на упреки относительно "нелегитимности"

23:11

"Я поздравила бы": подруга Никитюк прокомментировала слухи про ее беременность

22:59

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
22:43

Полмира помогает Трампу: в Белом доме сделали заявление о завершении войны

22:37

Пассажирский самолет сбила ракета РФ: Азербайджан предъявил доказательства - Reuters

22:11

Исчезла на два года: как сейчас выглядит "черненькая из НеАнгелов"

22:07

Трагедия в Изюме и возвращение ядерного оружия: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
22:06

Зеленский подтвердил: пенсии в Украине станут больше - с какого числа

21:28

"Трамп пригласил меня": Зеленский признался, почему не приехал на инаугурацию в США

21:24

В Украине подешевели важные продукты, но есть нюанс: за что придется платить меньше

21:04

Кардинальные изменения в жизни для 3 знаков: любовный гороскоп на февраль

20:48

"Ядерная авария может произойти": МАГАТЭ бьет тревогу из-за опасности - причина

20:42

ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

20:37

Минус 10 - не беда: почему дети в СССР спали зимой на улице

20:31

Важный этап маникюра: зачем удалять кутикулу - большинство не догадывается

20:23

"Новые жесткие пакеты": Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали

20:03

Знают единицы: что означает белый дым из выхлопной трубы машины и есть ли опасность

19:57

В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация детей из 12 сел: список

Реклама
19:53

"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

19:39

"Уничтожена вся инфраструктура": генерал о мощных ударах по аэродромам РФ

19:39

Снег, 11-градусный мороз и гололедица: в каких регионах влупит похолодание

19:37

Женщина нашла шедевр на секонде: картина за 8 долларов может стоить тысячи

19:37

На фронте под обстрел попали известные журналисты ТСН: есть раненыеФото

19:08

Где 3 различия между детьми: только гений найдет скрытые детали за 14 секунд

19:00

Охватит ли война еще одну область Украины – Днепропетровскуюмнение

18:48

Доллар стремительно летит вниз: новый курс валют в банках и обменниках

18:47

Можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей: правила 2025 года

18:40

Когда сеять помидоры на рассаду: специалист поделился секретом хорошего урожая

18:34

"Нам нужно подождать": Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта

18:22

РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

18:22

"Есть рабочие даты встречи": Зеленский сделал заявление о визите американской командыВидео

18:20

ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях

18:17

Бледная копия себя: Анна Седокова объяснила, куда исчезла после смерти Тиммы

17:58

Возвращение советского Интервидения: Путин приказал провести аналог Евровидения

17:54

Запрет снят: Украина может бить западным оружием по всей территории РФ - СМИ

17:32

Как вывести желтые пятна с матраса: домашнее средство, которое стоит копейки

17:23

Зеленский анонсировал появление в Украине новых истребителей: что известно

17:16

Серьезные разрушения: РФ ударила по объекту энергетики, потеряны большие мощности

Реклама
17:16

Ракета унесла их жизни: в Изюме погибли две сестры, одна из них была беременнойФото

17:09

Евровидение-2025: Игорь Кондратюк рассказал, кто победит на Национальном отбореВидео

17:06

Зачем дальнобойщики стучат по шинам авто перед поездкой: ответ удивит

17:03

Проведение выборов в Украине до конца 2025 года: Маркарова сделала громкое заявление

17:02

Бургер в лаваше: шикарная закуска, которую разметают за 1 минуту - рецепт

17:01

Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина

16:56

Мягкий климат и приятная цена: украинцы скупают квартиры в одной из стран

16:55

ВСУ могут выйти из Часового Яра: Попович раскрыл угрожающую ситуацию на фронте

16:50

Цены на популярные продукты резко "взлетели": что подорожало больше всего

16:27

Почему нельзя пить из чужой чашки: что говорят приметы и здравый смысл

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять