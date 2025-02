'Я открыт для выборов': Зеленский ответил на упреки относительно 'нелегитимности'

Что сказал Зеленский:

В Украине невозможно провести выборы во время военного положения по ряду юридических и практических причин. На предыдущих выборах 73% граждан избрали президентом Владимира Зеленского. Об этом президент Украины заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

"Что касается моей легитимности, то меня выбрали 73% населения страны. 73%. И вы знаете, я всегда говорил, что я открыт для любых выборов. Да, во время войны не может быть никаких выборов. Необходимо изменить законодательство, конституцию и так далее. Это большие трудности. Но есть и не юридические, а очень человеческие (трудности - Гравред)", - сказал глава государства.

По его словам, из-за боевых действий и временной оккупации территорий, миллионы украинцев не смогут принять участие в выборах. Если сейчас провести выборы, проголосовать не смогут военные, люди на временно оккупированных территориях и за рубежом.

В то же время президент обратил внимание на то, что отменить военное положение сейчас невозможно, поскольку это выгодно России. Отмена военного положения приведет к тому, что большинство военных оставит фронт и вернется к своим семьям, что создаст угрозу для безопасности Украины.

"Кто будет нас защищать? Какие гарантии безопасности есть у Украины? Почему Россия снова не придет, чтобы оккупировать наши земли? Придет! Без гарантий безопасности это невозможно, поэтому нам нужны ответы на эти вопросы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 января лидер РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам для завершения войны в Украине, но отметил, что диалог невозможен из-за решения Совета национальной безопасности Украины, которое запрещает переговоры с Кремлем. Путин считает, что западные союзники должны заставить Зеленского снять этот запрет.

В ответ руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Путин пытается продвигать переговоры на нереальных условиях. По его словам, Путин хочет решать судьбу Европы без ее участия и обсуждать Украину без Украины.

Кремлевский диктатор также заявил, что президент Зеленский не имеет права заключать мирный договор из-за своей "нелегитимности". Путин цинично утверждает, что переговоры с Украиной будут признаны нелегитимными, если не отменить указ Зеленского о запрете переговоров с РФ.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к переговорам с Владимиром Путиным, если это станет единственным путем к миру для Украины. В интервью Пирсу Моргану он подчеркнул, что готов сидеть за столом переговоров, если это позволит сохранить жизни людей.

Кто такой Пирс Морган?

Пирс Стефан Пью-Морган - английский телеведущий, журналист, писатель и медиа-персонаж. Свою карьеру он начал в 1988 году в таблоиде The Sun. В 1994 году, в возрасте 29 лет, Руперт Мердок назначил его редактором News of the World, что сделало его самым молодым редактором британской национальной газеты за более чем полвека.

Как телеведущий, Морган вел ток-шоу ITV "Истории жизни Пирса Моргана" (2009-2020), ток-шоу "Пирс Морган в прямом эфире" на CNN (2011-2014) и был соведущим программы "Завтрак" на ITV "Доброе утро, Британия" (2015-2021). Также он был ведущим "TalkTV" (теперь известного как Talk), ведя программу "Piers Morgan Uncensored" с 2022 по 2024 год, прежде чем перенести шоу на YouTube.