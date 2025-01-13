'Необходимо принять решение': как военные повлияют на выборы в Украине - Кошель

Во время проведения следующих выборов в Украине стоит ожидать манипуляции и спекуляции относительно военных и темы войны, отмечает политический эксперт.

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Как военные повлияют на выборы в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Кошель:

Все политические партии будут пытаться привлекать в свои ряды военных до следующих выборов

Стоит быть готовыми к политическим спекуляциям на теме войны

Необходимо принять решение о недопуске пророссийских партий к выборам на 10-летний период

Если военным не обеспечат право голоса на выборах, это не будет иметь значительного влияния, поскольку каждая политическая партия будет пытаться привлечь в свои ряды представителей военных или волонтеров. Об этом в интервью изданию "Главред" заявил политический эксперт, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Он подчеркнул, что даже обновленная версия "Оппозиционной платформы - За жизнь" обязательно включит в топ-десятку избирательного списка известного волонтера или военного.

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По мнению эксперта, в обществе сейчас существует значительный запрос на военных, а уровень доверия к ним остается чрезвычайно высоким. Это может способствовать появлению военных партий, хотя параллельно с ними будут действовать и политические спекулянты, которые будут использовать военную тематику для собственной выгоды.

"Для избирателей обновленная партия "Слуга народа" под другим названием, оппозиционные партии, и даже те, кто представляет пророссийские силы, могут выглядеть одинаково - все будут пытаться использовать "военный оттенок"", - делает вывод эксперт.

Кошель отмечает, что политические спекуляции на теме войны будут значительными. В то же время при подготовке к выборам важно решить еще один ключевой вопрос - участие в выборах обновленных версий запрещенных пророссийских партий. Хотя эти партии запрещены, их представители до сих пор входят в состав парламента, местных органов власти и советов, активно работают и даже готовятся к выборам.

"Я считаю, что необходимо принять решение о люстрации, которое запретит участвовать в выборах всем лидерам и руководителям запрещенных пророссийских политических партий, а также кандидатам, которые с 2014 года баллотировались от таких партий", - сказал он.

Он подчеркивает, что запрет на участие пророссийских партий должен действовать минимум два избирательных цикла, то есть в течение 10 лет. Это позволит частично уменьшить политическое влияние пророссийских сил в этот период.

Выборы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского претерпел значительное снижение и продолжает стремительно падать. Журналисты The Times отмечают, что Валерий Залужный, уволенный Зеленским в феврале на фоне слухов о разногласиях относительно стратегии ведения войны, остается одной из самых доверенных фигур в Украине, согласно опросам. Хотя Залужный публично не объявлял о политических амбициях, его назначение на дипломатическую должность в Лондоне многие эксперты воспринимают как попытку Зеленского снизить его влияние.

Украина стремится как можно быстрее вернуться к демократическим выборам после достижения справедливого мира, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph. Он отметил важность создания условий для их надлежащего проведения.

В комментарии итальянскому изданию Corriere della Sera Ермак уточнил, что президентские выборы, отложенные из-за военного положения, планируют провести сразу после завершения войны.

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Кто такой Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия). 1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины. 2006-2009 - директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины. 2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

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