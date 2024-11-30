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Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Юлия Закрепа
30 ноября 2024, 13:29
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Аналитики считают, что популярность Зеленского может упасть сильнее, если он продолжит следовать предложениям Вашингтона.
Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента
У Зеленского упали рейтинги / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Главное из материала:

  • Из-за увольнения Залужного Зеленский потерял поддержку
  • Популярность Зеленского может упасть еще сильнее

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского существенно сократился и в последние месяцы продолжает ощутимо уменьшаться.

Журналисты издания The Times пишут, что Валерий Залужный, которого Зеленский уволил в феврале после слухов о разногласиях по поводу ведения войны, также является наиболее доверенной фигурой Украины, как показал опрос. Хотя он еще открыто не заявлял о каких-либо политических амбициях, его назначение на дипломатическую должность в Лондоне многие аналитики расценили как попытку Зеленского оттеснить его на второй план.

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"Очень сложно быть популярным президентом, когда у вас уже три года идет полномасштабная война. Люди устали, и почти у каждого есть кто-то, кого они потеряли. Это огромный вызов для Зеленского", - сказала депутат парламента Александра Устинова.

По данным издания, существует опасность, что популярность Зеленского может упасть еще сильнее, если он продолжит следовать предложению Вашингтона о том, что Украина должна начать отправлять на фронт молодых людей.

Как изменился уровень доверия украинцев к президенту

В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% - не доверяют. С мая показатели практически не изменились, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

После начала полномасштабного вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%. В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.

Выборы президента в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский выступил в Раде, где рассмотрели вопрос выборов в Украине и План устойчивости. Президент представил во время выступления в Верховной Раде "План устойчивости", который состоит из 10 пунктов. Зеленский добавил, что уменьшения мобилизационного возраста не будет.

Михаил Подоляк сделал заявление об окончании войны и выборах в Украине. Советник руководителя Офиса президента заявил, что в Украине пока нет никаких предпосылок для проведения выборов. Война продолжается с высокой интенсивностью, а реальных намерений России к переговорам нет.

В СМИ назвали вероятную дату выборов в Украине и при чем здесь Трамп. После победы Дональда Трампа на выборах президента США в Украине все разговоры ведутся вокруг того, какую политику будет проводить новая администрация Белого дома и как это скажется на Украине.

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