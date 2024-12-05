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Зеленский готов к выборам "в любой момент": названо условие для их начала

Мария Николишин
5 декабря 2024, 12:08
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Выборы должны быть такими, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать.
Зеленский готов к выборам 'в любой момент': названо условие для их начала
Выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Выборы в Украине состоятся после достижения мира
  • Президент Украины готов к выборам "в любой момент"
  • Выборы должны соответствовать всем демократическим стандартам

Украина планирует немедленно перейти к демократическим выборам после достижения справедливого мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph.

По его словам, важно обеспечить все условия для демократического проведения выборов.

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"Глядя на реальность, президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране", - отметил он.

Ермак также ответил на вопрос о возможности проведения выборов в 2025 году. Он подчеркнул, что президент Украины готов к выборам "в любой момент", но акцентировал на важности обеспечения всех условий для их демократического проведения.

"Это означает, что надо, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать, включая наших героев, наших солдат на передовой, включая людей, которые временно покидают страну", - пояснил глава ОП.

Ермак добавил, что для организации выборов необходимо, чтобы международное сообщество признало их соответствующими всем демократическим стандартам.

"Сейчас Украина концентрирует финансовые ресурсы на поддержке армии, выплате зарплат и обеспечении базовых потребностей для победы в войне", - подытожил он.

Выборы в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине сейчас отсутствуют условия для проведения выборов, ведь война продолжается с высокой интенсивностью, а Россия не проявляет никаких реальных намерений к переговорам.

Издание The Economist писало, что выборы в Украине могут состояться уже 25 мая. Однако, политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что не верит в выборы в мае 2025 года и не понимает, как это может произойти.

Издание The Economist также отмечает, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США в Украине все разговоры ведутся вокруг того, какую политику будет проводить новая администрация Белого дома и как это скажется на Украине - состоятся ли выборы в Украине.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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