'Есть только один выход': когда состоятся выборы в Украине и при чем здесь Трамп

Западные СМИ продолжают активно публиковать материалы на тему президентских выборов в Украине. Главред выяснил, когда могут состояться выборы в Украине.

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Когда могут состояться выборы в Украине и причем здесь Трамп / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

Когда могут состояться выборы в Украине

Как Трамп может повлиять на выборы в Украине

Что сказал Зеленский относительно даты проведения выборов

Проведение выборов президента Украины в условиях военного положения и продолжающейся войны с Россией вызывает острые дискуссии как среди политиков, так и в обществе, ведь этот вопрос сочетает потребность в демократическом развитии страны с вызовами обеспечения безопасности и стабильности.

Хотя срок полномочий президента Украины и действующего состава Верховной Рады должен был завершиться в 2024 году, законодательство, запрещающее выборы во время военного положения, предусматривает их автоматическое продолжение. Поэтому и президент, и Верховная Рада продолжают выполнять свои обязанности.

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Главред собрал основные мнения относительно проведения выборов президента в Украине

Когда могут состояться выборы в Украине

Издание The Economist, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что, хотя все ключевые политические силы Украины в прошлом году договорились отложить выборы до завершения войны, президент Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть.

Среди потенциальных соперников Зеленского активно обсуждают Валерия Залужного, которого уволили с должности начальника Генштаба в феврале. Опросы свидетельствуют, что многие украинцы поддерживают идею видеть во главе государства бывшего военного.

Как Трамп может повлиять на выборы в Украине

The Economist сообщает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США украинские политики активно обсуждают, какую политику может проводить новая администрация Белого дома и как это повлияет на Украину, в частности относительно возможных выборов.

"В настоящее время на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов, которая обсуждается", - говорится в статье.

В то же время Офис президента опровергает подготовку к выборам, а большинство источников скептически относятся к их проведению в этот период.

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

"Участвовать в избирательной кампании сейчас было бы самоубийством", - говорит Ярослав Железняк народный депутат Украины от партии "Голос".

Согласно данным СМИ, подготовка к возможным выборам, похоже, уже стартовала. Активизируются региональные избирательные штабы, а также формируется список кандидатов. Представители одного из потенциальных оппонентов Владимира Зеленского на предстоящих выборах заявляют о необходимости проведения выборов в Украине, но воздерживаются от публичных заявлений из-за опасений жесткой реакции со стороны Офиса президента.

По информации анонимного источника, единственным способом для Зеленского сохранить свою репутацию, как отмечают информированные круги, является отказ от участия в выборах. Выборы в Украине, по данным анонимного источника могут состояться в 2025 году.

"У Зеленского есть только один выход, чтобы выйти с неповрежденной репутацией. Это провести выборы [без него - ред.] и войти в историю как человек, который объединил нацию во время войны. Альтернатива - рискнуть ассоциироваться с военным коллапсом или неполным миром", - говорит этот источник.

Почему западные СМИ распространяют информацию о проведении в ближайшем будущем выборов в Украине

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на "Главреде" высказал мнение, что западные медиа во время войны нередко публикуют необоснованные заявления об Украине.

"Мы должны исходить из того, что честные люди стоят дорого. Эти издания ставили и откровенную пророссийскую "джинсу", и распространяли слухи. Россияне прекрасно понимают, что, если они опубликуют такую информацию у себя, например, в Russia Today или на Ленте.ру, украинцы это читать не будут и сочтут это ерундой. Но если то же самое появится в авторской колонке The Economist, украинцы начнут это обсуждать. Потому что до сих пор существует доверие к западным СМИ", - отмечает он.

Эксперт скептически относится к возможности проведения выборов в мае 2025 года, отмечая, что без завершения военного положения это просто невозможно. Даже при условии его отмены, нужно не менее 90 дней на предвыборную кампанию, что делает невозможным выборы в определенный срок.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Когда по оптимистическому сценарию могут состояться выборы президента в Украине

Загородний считает, что в лучшем случае выборы могут состояться не раньше второй половины 2025 года, в зависимости от ряда факторов, в частности, от действий администрации Трампа по ценам на нефть.

"Это, по сути, главный вопрос. А также это зависит от того, как быстро США начнут давить на Китай и бомбить Иран. Если Трамп и его администрация начнут действовать сразу после прихода к власти, события будут развиваться стремительно. Все эти страны увидят, что "полицейский возвращается", и шутки закончились. Эпоха размазанной, невнятной политики, которая была с 2009 года, когда к власти пришли Обамы и Байден, когда они фактически простили россиянам Грузию, завершится", - отмечает он.

Загородний добавляет, что к власти в США приходят крутые ковбои, которые будут устанавливать свои порядки в духе международного права, выстроенного после 1945 года. И тогда станет понятно, как будут развиваться события: будут ли выборы, например, осенью следующего года, или, возможно, в середине 2025-го.

"Но пока я не вижу, как все это может уложиться в такой короткий промежуток времени, потому что все идет вплотную", - резюмирует эксперт.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Могут ли состояться выборы в Украине 25 мая 2025 года - реакция Офиса президента

В Украине пока отсутствуют условия для проведения выборов, ведь война продолжается с высокой интенсивностью, а Россия не проявляет никаких реальных намерений к переговорам. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Радио NV", комментируя материал The Economist о возможности прекращения огня 20 января и выборы 25 мая.

Подоляк отметил, что западные медиа часто публикуют материалы со ссылкой на анонимные источники, но без объяснения причин, почему события должны развиваться именно так.

"Война сегодня находится в горячей фазе, как и год назад... Война высокой интенсивности... Никаких настоящих намерений идти на переговорные процессы у РФ нет. Они продолжают настаивать на ультимативных требованиях, то есть, Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности, суверенности. Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового", - сказал Подоляк.

Он отметил, что международные партнеры должны осознавать реальную ситуацию, в которой Россия продолжает агрессию и не демонстрирует готовности к компромиссу.

Советник также подчеркнул, что тезисы о "замораживании войны" или "начале переговоров", которые периодически появляются в западных СМИ, в основном не имеют логической основы. В подобных публикациях нередко звучит призыв к уступкам именно со стороны Украины, тогда как давление на агрессора практически игнорируется.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

"Все это всегда со ссылкой на анонимные источники и всегда без логики. Потому что... все эти материалы построены на том, что надо Украину к чему-то заставить, что Украина должна пойти на какие-то уступки... Они даже сами не понимают, вокруг чего они все это выстраивают. Все эти публикации говорят о том, что надо остановить войну только за счет страны, на которую напали. То есть, Украину надо заставить прекратить сопротивление", - подчеркнул Подоляк.

По мнению Подоляка, такая позиция является аморальной, поскольку фактически перекладывает ответственность за прекращение войны на Украину, которая стала жертвой агрессии, вместо того чтобы заставлять к уступкам страну-агрессора.

Заявление Зеленского о дате проведения выборов в Украине

Конституция Украины и действующее законодательство запрещают проведение президентских выборов в период военного положения. В то же время, как отметил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 19 ноября, есть те, кто настолько стремится к власти, что готов провоцировать внутреннюю борьбу в стране.

По словам Зеленского, ни один из международных партнеров Украины никогда не требовал проведения президентских выборов в военное время.

"Но у нас, в Украине, есть некоторые люди, которые проголодались до власти настолько, что хотят борьбы внутри нашего государства больше, чем ради государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях...", - добавил он и отметил, что это губительно для нашей страны.

Он подчеркнул, что прежде всего страна нуждается в справедливом мире, после которого украинцы смогут выбрать президента.

"Нужно уметь ставить общий интерес - выше, чем любые личные желания", - отметил Зеленский.

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