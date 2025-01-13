Электронное голосование на выборах в Украине: эксперт назвал 'серьезный риск'

Для украинцев за рубежом нужны новые формы голосования, отметил Алексей Кошель.

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Как может выглядеть процесс голосования в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Главные тезисы Кошеля:

Бумажное голосование остается наиболее защищенным

Электронное голосование может создать серьезные проблемы

8 миллионов украинцев за рубежом нуждаются в альтернативных решениях для голосования

Традиционная форма бумажного голосования на выборах остается наиболее защищенной как от внешнего вмешательства, так и от манипуляций с результатами. Введение электронного голосования может стать источником серьезных проблем. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, механизм голосования не изменился со времен Древней Греции. В то время также сохранялась тайна голосования и наблюдатели, а вместо бумажных бюллетеней использовались глиняные жетоны.

"Сегодняшняя форма бумажного голосования остается одной из самых защищенных - как от внешних вмешательств, так и от манипуляций с результатами. В то же время история украинских общенациональных выборов - это история масштабных спекуляций и сомнений в легитимности", - отметил Кошель.

Эксперт напомнил, что на прошлых выборах звучали обвинения в фальсификациях с голосами трудовых мигрантов, которые массово регистрировались на западе страны. Также партии заявляли о преодолении избирательного барьера, опираясь на протоколы с мокрыми печатями, но позже не могли подтвердить свои слова официальными данными.

"Попытка введения электронного голосования может завершиться большими проблемами, включая непризнание результатов выборов. Это серьезный риск, поэтому власти следует максимально практично подходить к таким вопросам", - подчеркнул глава Комитета избирателей Украины.

Кошель подчеркнул, что проблемой является 8 миллионов украинцев, которые находятся за рубежом. Для них могут потребоваться альтернативные формы голосования. Среди возможных решений эксперт называет:

Расширение количества избирательных участков в несколько раз, чтобы сделать голосование более доступным. Внедрение голосования по почте, как это делают в Польше или Франции.

Кошель также отметил, что Франция в свое время отказалась от электронного голосования для граждан за рубежом и вернулась к голосованию по почте.

Смотрите видео интервью Алексея Кошеля Главреду о вариантах проведения выборов во время войны:

Выборы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина планирует перейти к демократическим выборам сразу после достижения справедливого мира, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, президент готов к выборам "в любой момент", но важно обеспечить условия для голосования всех граждан, включая военных и украинцев за рубежом.

Выборы в Украине запланированы через шесть месяцев после завершения военного положения. Это согласовали все парламентские фракции еще в 2023 году. Эксперт Алексей Кошель считает этот срок обоснованным для подготовки, решения вопросов внутренне перемещенных лиц, голосования за рубежом и обновления реестра избирателей.

Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование, для организации выборов после завершения войны с Россией. Ключевым вызовом будет обеспечение голосования для граждан за границей и на оккупированных территориях.

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Кто такой Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия). 1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины. 2006-2009 - директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины. 2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

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