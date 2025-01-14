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Выборы в любой момент: Кошель сказал, можно ли провести голосование во время войны

Анна Ярославская
14 января 2025, 04:31
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Власти акцентируют только на одном: проведение выборов не позволяет действующее законодательство, которое необходимо изменить.
Алексей Кошель, выборы в Украине
Алексей Кошель спрогнозировал, когда могут быть проведены выборы в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Власть считает, что законодательных препятствий для выборов нет
  • Речь идет об изменениях на уровне законов, а не Конституции

Проводить выборы во время действия режима военного положения запрещено Конституцией Украины. Однако Основной закон прямо говорит о парламентских выборах, но логика этих норм распространяется также и на местные и президентские выборы. Политический эксперт, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель объяснил, можно ли обойти обойти этот запрет.

По его словам, заявления представителей украинской власти в течение последних двух лет свидетельствуют, что они готовы к проведению выборов при любых обстоятельствах.

"Первая волна дискуссии о выборах имела место осенью 2023 года, когда власть рассматривала возможность проведения выборов весной 2024 года. Сейчас мы наблюдаем вторую волну таких дискуссий с предположениями о возможных конкретных датах. Например, издание The Economist пишет о 25 мая", - сказал Кошель в интервью Главреду.

Эксперт акцентировал внимание на том, что во время обеих волн дискуссий представители власти акцентировали только на одном: проведение выборов не позволяет действующее законодательство, которое необходимо изменить.

"Однако они говорят об изменениях на уровне законов, а не Конституции. То есть законодательные предложения толкуются на их усмотрение", - сказал он.

Кошель не исключает, что будет принято политико-правовое решение, согласно которому будут внесены изменения в закон "О правовом режиме военного положения". Это позволит провести выборы, даже с нарушением Конституции.

"Такие случаи уже были, когда власть пренебрегала нормами Конституции. В частности, в последнем трехчасовом интервью президент подчеркивал необходимость изменений в законодательстве, акцентируя на слове "закон", а не "Конституция". Это потому, что изменить закон можно достаточно быстро, с сегодня на сегодня, имея монобольшинство и союзников в парламенте. А изменить Конституцию в условиях военного положения нереально", - объяснил глава Комитета избирателей Украины.

Кошель добавил, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в своих высказываниях также отмечал, что никакого конституционного запрета нет. Он предполагал, что после принятия закона "О правовом режиме военного положения", избирательного кодекса и других связанных законопроектов, можно открыть путь к проведению выборов.

"Поэтому власть считает, что законодательных препятствий для выборов нет. Поэтому не исключено, что выборы могут быть "разблокированы" в любой момент", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Алексея Кошеля Главреду о вариантах проведения выборов во время войны:

Проведение выборов в Украине - последние новости

Украина планирует немедленно перейти к демократическим выборам после достижения справедливого мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph вначале декабря 2024. По его словам, важно обеспечить все условия для демократического проведения выборов.

Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование, с целью проведения выборов вскоре после окончания войны с Россией. Об этом пишет Politico.

Как сообщал Главред, по мнению председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, проведение выборов в Украине - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру. Это может быть использовано, как аргумент для Путина.

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Кто такой Алексей Кошель

Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.

В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).

Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия).

1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ.

2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины.

2006-2009 — директор аналитического центра "Рада".

2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины.

2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины.

Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

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