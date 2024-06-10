РФ изменила направление главного удара на Востоке: названо самое горячее направление

РФ пытается с 3 сторон продвинуться в направлении города Часов Яр на Донеччине, кроме того, враг активизировался на Покровском направлении, отмечает эксперт.

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РФ изменила направление главного удара / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупационные войска сместили фокус внимания с Харьковского направления, где они так и не смогли достичь значительных успехов, на Покровское направление. Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, самые "горячие" участки фронта сегодня - это Покровское направление и Часов Яр.

"Противник прилагает все усилия для того, чтобы продвинуться на этих участках. Враг пытается атаковать Часов Яр с трех сторон - с восточной, северной и западной. Также делает попытки продвигаться и на Покровском направлении. Кроме того, враг постоянно делает наступательные попытки в Харьковской области", - рассказал военный обозреватель. видео дня

Он добавил, что активизация россиян на Харьковском направлении состоялась из-за того, что украинские военные испытывали значительный дефицит в оружии и боеприпасах, чем пытался воспользоваться враг.

Однако, Попович отмечает, что сейчас это окно возможностей для россиян закрывается, ведь Украина получает от западных стран значительное количество современного вооружения и боеприпасов.

"Буквально позавчера был объявлен очередной пакет военной помощи от США, который полностью покрывает текущие потребности фронта", - констатировал эксперт.

Он делает вывод, что российским войскам с каждым днем будет все труднее реализовывать планы по наступлению на фронте.

По словам Поповича, враг все еще планирует создать так называемую "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях.

Он также добавил, что противник не оставляет своих планов по созданию буферной зоны в Харьковской и Сумской областях Украины. Однако, аналитик отмечает, что из-за провала наступательных действий на Харьковщине, россияне пока не делают попыток наступления через границу в Сумской области, несмотря на концентрацию войск.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на Харьковщине благодаря поставкам западного вооружения и разрешению наносить удары им по военным целям на территории РФ. Об этом в комментарии CNN рассказал старший офицер Службы безопасности Украины с позывным "Банкир".

Российские оккупационные войска пытаются концентрировать силы на Лиманском направлении и меняют тактику штурмовых действий. Об этом сообщил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

Силы обороны Украины удачно стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении боевых действий и начинают возвращать себе инициативу в боях в городе Волчанск. Об этом сообщил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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