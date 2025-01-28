Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

Вы узнаете:
- Когда в Украине похолодает
- Какой будет погода в нашем государстве 29 января
Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, однако похолодание уже "не за горами". Температура воздуха будет снижаться с субботы, 1 февраля. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"Приятный теплый сюрприз от зимы еще побудет, а уже с 1-го февраля в Украине начнется похолодание", - отметила она.
В среду, 29 января, в нашем государстве будет тепло. В этот день максимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов, в западных областях и в южной части будет +12...+16 градусов. На Закарпатье ожидается +9...+11 градусов.
Ветер будет южных направлений, умеренный, временами порывистый.
Существенных осадков в большинстве областей Украины не ожидается, лишь ночью в Карпатах и на Закарпатье дождь и мокрый снег, на Волыни и Ровенщине - дождь.
Погода в Киеве 29 января
В Киеве в среду осадки маловероятны. Ветер южный, порывистый. В столице в среду будет тепло: ночью +5, днем +9 градусов.
Также синоптик добавила, что 30 января еще удержится замечательная теплая погода.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в Украине ударит +17 - стало известно, когда в Украине будет пик самой высокой температуры, синоптик назвала дату. Скоро в Украине будет пик самой высокой температура воздуха за зиму, отметила синоптик. В то же время она сказала, когда температура снизится и будут осадки.
Также ранее сообщалось, что украинцев ждет аномально теплый февраль - стало известно, что прогнозируют синоптики. В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в последний месяц зимы.
Напомним, новая магнитная буря приближается к Украине - когда она начнется. Мощность этой магнитной бури уже скоро достигнет почти 5-ти баллов.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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