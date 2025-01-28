Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

Тепло задержится в нашем государстве ненадолго, и скоро температура воздуха упадет.

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Погода в Украине - стало известно, когда в Украине ударит сильное похолодание/ УНИАН

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Когда в Украине похолодает

Какой будет погода в нашем государстве 29 января

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, однако похолодание уже "не за горами". Температура воздуха будет снижаться с субботы, 1 февраля. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Приятный теплый сюрприз от зимы еще побудет, а уже с 1-го февраля в Украине начнется похолодание", - отметила она.

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В среду, 29 января, в нашем государстве будет тепло. В этот день максимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов, в западных областях и в южной части будет +12...+16 градусов. На Закарпатье ожидается +9...+11 градусов.

Ветер будет южных направлений, умеренный, временами порывистый.

Существенных осадков в большинстве областей Украины не ожидается, лишь ночью в Карпатах и на Закарпатье дождь и мокрый снег, на Волыни и Ровенщине - дождь.

Погода в Украине 29 января/ meteoprog

Погода в Киеве 29 января

В Киеве в среду осадки маловероятны. Ветер южный, порывистый. В столице в среду будет тепло: ночью +5, днем +9 градусов.

Также синоптик добавила, что 30 января еще удержится замечательная теплая погода.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине ударит +17 - стало известно, когда в Украине будет пик самой высокой температуры, синоптик назвала дату. Скоро в Украине будет пик самой высокой температура воздуха за зиму, отметила синоптик. В то же время она сказала, когда температура снизится и будут осадки.

Также ранее сообщалось, что украинцев ждет аномально теплый февраль - стало известно, что прогнозируют синоптики. В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в последний месяц зимы.

Напомним, новая магнитная буря приближается к Украине - когда она начнется. Мощность этой магнитной бури уже скоро достигнет почти 5-ти баллов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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