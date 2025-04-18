Украина и США подписали меморандум о недрах: появился полный текст документа

От переговорных групп по соглашению между Украиной и США ожидается отчет о прогрессе до 26 апреля 2025 года.

https://glavred.info/economics/ukraina-i-ssha-podpisali-memorandum-o-nedrah-poyavilsya-polnyy-tekst-dokumenta-10657115.html Ссылка скопирована

Известны основные пункты меморандума США и Украины о недрах / Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Минэкономики Украины обнародовало полный текст меморандума с США по соглашению об экономическом партнерстве. Документ опубликован на правительственном портале.

В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.

"Он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину", - отмечает Минэкономики.

видео дня

Отмечается, что работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

От переговорных групп по соглашению между Украиной и США ожидается отчет о прогрессе до 26 апреля 2025 года.

Также отмечается, что премьер-министр Украины Шмыгаль посетит Вашингтон на неделе с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом и оказать поддержку на самом высоком уровне для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда для восстановления.

О чем говорится в тексте меморандума - главные тезисы

США и Украина признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в ЕС или соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.

Американский народ желает инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.

Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и крепкому партнерству между их народами и правительствами.

США и Украина намерены создать инвестиционный фонд для восстановления как часть экономического партнерства между двумя народами и правительствами. Стороны обсуждали этот вопрос 11-12 апреля в Вашингтоне. Переговоры были продуктивными.

"Правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Украины подписывают этот меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения подготовки необходимых документов для официального заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Америки и Украины и создания инвестиционного фонда для восстановления", - говорится в документе.

Что предусматривало рамочное соглашение между Украиной и США по недрам / Инфографика: Главред

Соглашение между Украиной и США - последние новости

Как сообщал Главред, украинская и американская стороны подписали меморандум, подтверждающий совместное стремление заключить взаимовыгодное соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами. Готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Сейчас стороны работают над документом.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США подпишут с Украиной соглашение о полезных ископаемых на следующей неделе.

Ранее стало известно, что США смягчили свои требования в переговорах по соглашению о доступе к украинским полезным ископаемым, и документ могут подписать уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред