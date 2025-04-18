Украина и США подписали меморандум о недрах: появился полный текст документа

Минэкономики Украины обнародовало полный текст меморандума с США по соглашению об экономическом партнерстве. Документ опубликован на правительственном портале.
В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.
"Он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину", - отмечает Минэкономики.
Отмечается, что работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.
От переговорных групп по соглашению между Украиной и США ожидается отчет о прогрессе до 26 апреля 2025 года.
Также отмечается, что премьер-министр Украины Шмыгаль посетит Вашингтон на неделе с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом и оказать поддержку на самом высоком уровне для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда для восстановления.
О чем говорится в тексте меморандума - главные тезисы
- США и Украина признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.
- США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в ЕС или соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.
- Американский народ желает инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.
- Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и крепкому партнерству между их народами и правительствами.
- США и Украина намерены создать инвестиционный фонд для восстановления как часть экономического партнерства между двумя народами и правительствами. Стороны обсуждали этот вопрос 11-12 апреля в Вашингтоне. Переговоры были продуктивными.
"Правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Украины подписывают этот меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения подготовки необходимых документов для официального заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Америки и Украины и создания инвестиционного фонда для восстановления", - говорится в документе.
Соглашение между Украиной и США - последние новости
Как сообщал Главред, украинская и американская стороны подписали меморандум, подтверждающий совместное стремление заключить взаимовыгодное соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами. Готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Сейчас стороны работают над документом.
17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США подпишут с Украиной соглашение о полезных ископаемых на следующей неделе.
Ранее стало известно, что США смягчили свои требования в переговорах по соглашению о доступе к украинским полезным ископаемым, и документ могут подписать уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.
Другие новости по теме:
- Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину - The Telegraph
- Лавров получил месседж: Рубио позвонил в Москву после переговоров в Париже
- РФ запустила три Искандера в Страстную пятницу: новые подробности атаки РФ на Харьков
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред