Папа Римский в инаугурационной речи вспомнил об Украине: что сказал понтифик

Новый Папа Римский напомнил, что из-за войны в Украине гибнут много молодых людей.

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Папа Лев XIV призвал к справедливому миру в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Новый Папа Римский Лев XIV официально взошел на престол

Во время церемонии он говорил об Украине

Новый Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 18 мая официально взошел на должность. Он стал первым американцем, который возглавил Святой престол. Понтифик вспомнил Украину во время церемонии. Об этом сообщает ANSA.

Он вспомнил Украину в молитве "Regina Coeli", использовав слово "измученная", которое употреблял покойный Папа Франциск, когда говорил о развязанной РФ войне.

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Он также вспомнил о боевых действиях в секторе Газа, где, по словам понтифика, "дети, семьи и старики вынуждены голодать".

"В этот момент мы не можем забыть наших братьев и сестер, которые страдают из-за войны. В Газе: дети, семьи, все те кто пережили, выжили - уничтожены засухой. Враждебность также унесла жизни многих молодых людей в Украине... Ожидаются переговоры для мира, долговременного мира и справедливого мира", - сказал новый Папа Римский.

Кроме того, издание Sky News пишет, что понтифик встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Папа проведет частную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня днем", - говорится в сообщении медиа.

Папа Римский упомянул Украину в своей речи - смотрите видео:

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Как сообщал Главред, 8 мая в Ватикане избрали нового Папу Римского. Им стал Роберт Фрэнсис Прево, который взял имя Лев XIV. Таким образом он стал первым Папой Римским из Северной Америки.

Недавно президент Владимир Зеленский провел первый разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Кроме того, украинский лидер отметил, что ценит слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных.

Позже в СМИ появилась информация, что новый Папа Римский готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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